Столичные бейсболисты заняли первое место на Российской спартакиаде учащихся

Соревнования проходили между ребятами до 16 лет, которые приехали из восьми регионов нашей страны. В финальном матче на поле сошлись сборные команды Москвы и Московской области.

В итоге, по результатам игры, победа со счетом 24:1 досталась столичным бейсболистам.

Стоит отметить, что в последнее время бейсбол в Москве развивается весьма активно. В городе работает три стандартных поля и два детских.

— Москва, естественно, впереди всех в этом плане. Поэтому очевидно, что наши бейсболисты продолжат профессионально расти и развиваться. И уже сейчас у столичных спортсменов высокий уровень игры, на уровне с европейскими командами, — сказал вице-президент Федерации бейсбола России Николай Гервасов. — Совсем недавно наши ребята участвовали в первенстве Европы по бейсболу, где заняли пятое место в группе «А». Это как раз был тот же возраст, что и у участников нынешней спартакиады. Очень хорошая команда, с большим опытом. Если бы получилось набрать на пару очков побольше, то вышли бы на более престижное место.

В целом, как отметил вице-президент ФБР, благодаря постоянно проводимым состязаниям российские бейсболисты имеют возможность постоянно развиваться. Подобные соревнования позволяют спортсменам из регионов, где не хватает своих полей для игры, приезжать в столицу и повышать свои навыки на практике, встречаясь с командами со всей страны.

— Было бы хорошо подойти к уровню Советского Союза, в котором бейсбол был несколько популярнее, чем у нас сейчас. Играло больше народу, и финансирование было больше, ведь надо было развивать олимпийские виды спорта, — добавил вице-президент ФБР Николай Гервасов.

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