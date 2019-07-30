Художница Варвара Родченко скончалась на 94-м году жизни
• 22:20 • 30 июля 2019
Поделиться:
0
doc76g7gfjys4mbze1fjtb
Прощание с художницей состоится в Москве 31 июля
Фото: pixabay.com
Художница Варвара Родченко скончалась 27 июля. Ей было 93 года.
О смерти художницы журналистам рассказала директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова. Она заявила, что Варвара Родченко прожила долгую и невероятно достойную жизнь.
— С ней ушла эпоха, это огромная утрата для русской культуры. Родченко не оставляла свое главное дело — сохранение наследия своих великих родителей. Она помнила все, руками «знала» каждую работу, — приводит ТАСС слова Ольги Свибловой.
Отметим, что Варвара Родченко — дочь знаковых фигур в истории русского авангардного искусства. Ее родители — художники Александр Родченко и Варвара Степанова.
Прощание состоится в Москве 31 июля.
Теги:
22:3330 июля 2019
22:2630 июля 2019
22:2630 июля 2019
22:2030 июля 2019
21:5230 июля 2019
21:4130 июля 2019
21:2430 июля 2019
21:1630 июля 2019
21:1130 июля 2019
21:0830 июля 2019
19:5730 июля 2019
19:4230 июля 2019
19:3230 июля 2019
19:0330 июля 2019
18:5030 июля 2019
18:1430 июля 2019
17:5830 июля 2019
17:3330 июля 2019
17:2830 июля 2019
17:1630 июля 2019
17:1430 июля 2019
17:0730 июля 2019
16:5930 июля 2019
16:5430 июля 2019
16:3830 июля 2019
16:1630 июля 2019
16:0830 июля 2019
16:0830 июля 2019
15:5630 июля 2019
15:4730 июля 2019
15:3030 июля 2019
15:2230 июля 2019
15:1830 июля 2019
15:1430 июля 2019
14:5330 июля 2019
14:3730 июля 2019
14:2030 июля 2019
14:0130 июля 2019
13:5130 июля 2019
13:4430 июля 2019
13:3830 июля 2019
13:2630 июля 2019
13:0230 июля 2019
13:0230 июля 2019
12:5730 июля 2019
12:5030 июля 2019
12:4030 июля 2019
12:3330 июля 2019
12:1730 июля 2019
12:0130 июля 2019
12:0130 июля 2019
11:2430 июля 2019
11:2430 июля 2019
11:1330 июля 2019
11:0230 июля 2019
10:4730 июля 2019
10:2330 июля 2019
10:2330 июля 2019
09:5730 июля 2019
09:4830 июля 2019
09:4230 июля 2019
09:4230 июля 2019
09:3230 июля 2019
09:1430 июля 2019
08:5830 июля 2019
08:5130 июля 2019
08:5030 июля 2019
08:4130 июля 2019
08:1430 июля 2019
08:0630 июля 2019
07:5930 июля 2019
07:5630 июля 2019
07:4930 июля 2019
07:4530 июля 2019
07:4530 июля 2019
07:1530 июля 2019
06:3930 июля 2019
04:4030 июля 2019
03:5130 июля 2019
03:2930 июля 2019