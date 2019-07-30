Рейд по выявлению нелегальных таксистов прошел в Люблине

Продажа алкоголя несовершеннолетним, «резиновые» квартиры, пробки на дорогах. Эти проблемы необходимо решать, поэтому еженедельно активисты проекта «Безопасная столица» проводят рейды.

В прошлый раз выявили нарушителей в магазине района Марьино, нынешний рейд направлен против нелегальных таксистов в районе Люблино.

— На встречах с жителями этого района я неоднократно слышала жалобы, касающиеся водителей, которые работают здесь вне закона, — поясняет депутат и председатель комиссии Мосгордумы по безопасности Инна Святенко. — Мы решили проверить информацию.

Трасса у крупнейшего торгово-ярмарочного комплекса не пустует даже поздно вечером. Эту оптовую площадку ежедневно посещают около 65 тысяч оптовых и розничных покупателей из разных регионов России.

— Мы с семьей живем недалеко, на Цимлянской улице, — рассказывает москвичка Наталья Краснова. — Соседство с комплексом было бы даже удобным — столько товаров под боком, если бы не дорога.

Водители постоянно загораживают Краснодарскую улицу, приходится в пробках стоять. И это не обычные автолюбители, а самовольные таксисты. Они часами стоят на обочине в ожидании клиентов. И таких жалоб десятки.

— Эй, красавица, давай помогу, — «таксист» заботливо усаживает женщину с товаром в автомобиль, снимает с крыши машины «шашечки» и уезжает. Никаких документов пассажирка не спросила. Зачем? Человек-то хороший.

А то, что, возможно, он не имеет прав или только вчера приехал в столицу и не знает расположение улиц, ее не беспокоит — навигатор есть, довезет.

Вдоль дороги, возле главного входа в торговый комплекс, — вереница машин, номера которых закрыты подручными средствами — картонками, оберточной бумагой. Самые находчивые используют для этого носки и мочалки.

— По Правилам дорожного движения на этом участке дороги, а также на перекрестке стоянка и остановка транспортных средств запрещена, — говорит Инна Святенко. — Вызвали сотрудников ГИБДД.

Самые догадливые не стали ждать приезда наряда и ретировались, некоторые даже багажники не закрыли. Остальных успели проверить, у четверых были изъяты документы для установки личности и наложения административного штрафа.

— Попросила сотрудников Управления по обеспечению безопасности дорожного движения взять этот адрес на контроль и минимум раз в день проверять ситуацию, — продолжила депутат. — А местные жители предложили установить вдоль дороги забор, который не позволит таксистам стоять на проезжей части, а пешеходам — перебегать дорогу в неположенном месте.

СПРАВКА

Проект «Безопасная столица» стартовал четыре года назад, в июне 2015 года. В его задачи входят активное взаимодействие с правоохранительными органами и городскими властями. Цель общественного движения не наказывать и осуждать, а сделать соблюдение закона необходимой нормой и частью культуры поведения. Активисты проекта тщательно обрабатывают информацию, полученную от москвичей, и проводят различные рейды.

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