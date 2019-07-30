Названы самые протяженные линии Московского метрополитена
• 22:26 • 30 июля 2019
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В первую пятерку попала Сокольническая линия метро
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»
Самой протяженной линией Московского метрополитена является Арбатско-Покровская. Длина участка составляет 44,9 километра.
В тройку лидеров попали Замосковрецкая и Таганско-Краснопресненская линии. Их длина составляет 42,7 и 42,3 километра соответсвенно.
О лидерах среди линий – в нашей инфографике#метро #транспорт #MosRu pic.twitter.com/4ZYIZ9sXSm— Москва (@moscow) July 30, 2019
Сокольническая и Серпуховско-Тимирязевская линии также попали в список. Протяженность данных участков равняется 41,6 и 41,3 километра, сообщает официальный аккаунт города Москвы в Twitter.
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