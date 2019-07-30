Василий Небензя обвинил ООН в замалчивании данных о жертвах в Сирии
Постоянный представитель Российской Федерации в ООН Василий Небензя выступил с обвинениями в адрес организации. Они коснулись вопроса о замалчивании данных по поводу жертв террористов в Сирии.
Небензя заявил, что замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок, говоря о бомбардировках со стороны РФ, «очень скромно умолчал» о том, сколько гражданских лиц погибло от рук боевиков.
— Данные нужно брать из достоверных и неполитизированных источников, их нужно обязательно перепроверять. Сегодня говорилось, что Россия преднамеренно наносит удары по госпиталям и школам, это — ложь, — цитирует РИА Новости слова Василия Небензи.
Дипломат заявил, что российское правительство пытается добиться установления мира на территории Сирии, а западные коллеги работают на сохранение террористического анклава.
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