Маршруты экспрессов между Москвой и Калугой сократят в августе
Расписание экспрессов между Москвой и Калугой на Киевском направлении МЖД изменится 8, 9, 23, 24, 30 и 31 августа 2019 года. Об этом сообщили в Twitter ЦППК.
8-9, 23-24, и 30-31 августа меняется расписание Киевского направления из-за работ на перегоне Ерденево – Суходрев.
Между Малоярославцем и Калугой поедут автобусы взамен двух поездов с укороченным маршрутом.
Время отправления:
из Малоярославца - 10:10;
из Калуги - 11:30. pic.twitter.com/vuFAbIi3IO— ЦППК (@centralppk) July 30, 2019
Изменения произойдут в связи с работами на одном из перегонов. В указанные сроки сократят маршруты экспрессов 7081/7082 и 7061/7062 на участке Малоярославец — Калуга.
Для удобства пассажиров запустят компенсационные автобусы. Рейсы из Малоярославца будут отправляться в 10:10, а из Калуги — в 11:30.
ЦППК просит пассажиров учитывать эту информацию при планировании поездок.
Читайте также: Дополнительные двухэтажные поезда запустят в августе между Москвой и Петербургом