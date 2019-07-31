Фестиваль «Шашлык Live» пройдет в Парке Горького 3 и 4 августа
Столичный Парк Горького приглашает жителей и гостей города присоединиться к фестивалю «Шашлык Live», посетить который можно будет 3 и 4 августа с 11:00 до 20:00. Посетителей ждут выступления отечественных рок-исполнителей и мясные блюда, приготовленные лучшими рестораторами Москвы.
В первый день праздника будет организована масштабная музыкальная программа. На сцену выйдут группы «Сплин», «Чайф», «7Б», «Браво», Uma2rman и другие исполнителями. Ведущими программы, бесплатно посетить которую сможет каждый желающий, выступят Алексей Кортнев и Светлана Зейналова.
На Пушкинской набережной в течение двух дней фестиваля гостям будут доступны уличные шале известных столичных ресторанов. В них можно будет попробовать классические шашлыки из мяса, сезонных овощей и рыбы, а также их различные авторские интерпретации, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
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