Три новые экспозиции откроются на ВДНХ в преддверии юбилея выставки

Маршрут стартует в павильоне «Рабочий и колхозница», где открывается новая выставка фотографий «История мечты». Зрители видят просторный белый зал, на стенах — огромные черно-белые снимки, которые отсылают посетителей в XX век. Под ними — стенды со снимками поменьше. Знакомые интерьеры выставочного центра через призму времени предстают совершенно в ином виде. В объектив попали космонавт Юрий Гагарин с дочкой Еленой, Валентина Терешкова, легендарный революционер Че Гевара, герцог Эдинбургский Филипп. Всего около 100 снимков, начиная с 30-х годов прошлого столетия.

Там же свое место заняла коллекция Ульяновского художественного музея. Более 90 уникальных произведений, датированных XVIII– XX веками. Ее жемчужина — собрание керамики Пабло Пикассо. Зрители увидят 16 экспонатов из коллекции великого импрессиониста. В павильоне «Карелия» все готово к открытию проекта «Посмотрим выставку! или Культурный код ВДНХ» о том, как выставочный центр повлиял на культуру советского и российского общества. Здесь и огромные картины, и предметы быта с символикой ВДНХ, и необычные инсталляции. На экранах мелькают кадры с видами любимой москвичами выставки.

— В СССР художественный или документальный фильм часто становился рекламой ВДНХ, — объясняет куратор выставки, кинокритик Павел Шведов. — Через кадры разных лет можно проследить, как менялся образ выставки в кино от имперского стиля до современного.

К трем выставкам добавилось и открытие Музея ВДНХ, которое состоится 1 августа. В этих стенах — вся история комплекса в документах, фото и видеоматериалах. С 1 по 8 августа увидеть это великолепие смогут все желающие, вход в честь праздника сделали свободным.

Открытие трех новых экспозиций и музея приурочено к 80-летию ВДНХ.

— Учитывая, что мы ожидаем большое количество посетителей на праздники и мероприятия в честь юбилея, то рассчитываем, что новые выставки и музей посетят десятки тысяч человек, — отметила руководитель Департамента общественных связей ВДНХ Ольга Говердовская.

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