Дональд Трамп заявил, что Россия и США придут к соглашению по вооружениям
• 08:23 • 31 июля 2019
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Фото: Cкриншот с видео YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=-sPYiFKJxMU)
Россия и США придут к заключению соглашения в сфере контроля над вооружениями. Соответствующее заявление сделал американский лидер Дональд Трамп.
По его словам, в данный момент Китай «пытается догнать» страны в данной сфере.
— Я думаю, мы собираемся в конечном итоге заключить сделку с Россией в сфере контроля над вооружениями, — рассказал Трамп в интервью каналу C-Span.
Напомним, что ранее президент США заявил, что у страны нет оснований для вражды с Россией. Он также осудил действия демократов, которые путем усиления антироссийских настроений пытаются поддержать противостояние с республиканцами.
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