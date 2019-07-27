Трамп заявил, что у США нет оснований для вражды с Россией
Президент США Дональд Трамп заявил, что у Соединенных штатов Америки отсутствуют основания для вражды с Россией.
Он осудил действия демократов, которые пытаются сохранить противостояние с республиканцами, усиливая антироссийские настроения, сообщает ТАСС.
— Мир над ними смеется. Но, к сожалению, это чрезвычайно плохо для нашей страны. Это плохо для наших отношений с другими странами, включая Россию. Нет причин для того, чтобы мы не ладили с Россией, — сказал президент США.
Демократы долгое время обвиняли Дональда Трампа в том, что он якобы «сговорился с Россией». Министр юстиции США Роберт Мюллер почти два года расследовал «российское вмешательство» в выборы президента США. Он не нашел доказательств сговора Дональда Трампа с Россией. Данную информацию также отрицали в Кремле и Белом доме.
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