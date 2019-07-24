Трампу могут предъявить уголовные обвинения после ухода с поста президента
Бывший спецпрокурор Министерства юстиции США Роберт Мюллер считает, что Дональду Трампу могут быть предъявлены обвинения после ухода с поста президента. Об этом он сообщил в ходе слушаний в Конгрессе.
Роберт Мюллер почти два года расследовал «российское вмешательство» в выборы президента США. Он не нашел доказательств сговора Дональда Трампа и России. Однако Роберт Мюллер добился нескольких обвинительных приговоров в адрес семи экс-сотрудников действующего президента США, передает РИА Новости.
Под подозрение попали более 30 человек, включая граждан РФ. Генпрокурор Уильям Барр заявил, что воспрепятствования правосудию со стороны Дональда Трампа не было. Согласно американской Конституции, действующему президенту страны невозможно предъявить уголовные обвинения.
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