Дональд Трамп назвал виновника ухудшения отношений с Россией
Президент США Дональд Трамп заявил, что ухудшению отношений с Россией способствовало недавно завершившееся расследование предполагаемого вмешательства российских властей в американские выборы.
По мнению Трампа, расследование под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера, которое он в очередной раз назвал «охотой на ведьм», существенно осложнило для Вашингтона ведение дел с Москвой.
При этом американский лидер подчеркнул необходимость сотрудничества с такой крупной ядерной державой, как Россия, сообщает ТАСС.
Между тем публикация отчета Мюллера по итогам расследования стала поводом для запуска процедуры импичмента Трампа. Соответствующую петицию подписали десятки миллионов американцев.
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