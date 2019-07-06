Посол РФ в США выразил надежду на расширение контактов двух стран
После прошедшей встречи между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом Москва надеется на расширение контактов с Вашингтоном. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
По его словам, после прошедших переговоров страны имеют большой список тем для обсуждения, по которым в будущем можно найти точки соприкосновения. При этом расширение контактов может произойти в том числе и на министерском уровне.
Анатолий Антонов подчеркнул, что для подобного развития событий должны быть созданы соответствующие благоприятные условия, передает ТАСС.
— Пока, к сожалению, в Конгрессе продолжают доминировать антироссийские настроения, которые подсекают попытки Дональда Трампа нормализовать отношения с нашей страной, — сообщил посол.
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в рамках саммита G20 в японской Осаке.
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