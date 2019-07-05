Трамп пообещал разместить флаг США на Марсе в скором времени
• 08:06 • 5 июля 2019
Поделиться:
0
doc76320i12220x3zz39gg
Об этом он заявил 4 июля, в День независимости США
Фото: https://twitter.com/realDonaldTrump
Президент США Дональд Трамп анонсировал размещение американского флага на Марсе. Об этом он заявил 4 июля, в День независимости США, выступая у мемориала Авраама Линкольна в Вашингтоне.
— В скором времени мы установим американский флаг на Марсе, это произойдет, — цитирует американского лидера The Hill.
Ранее на сайте «ВМ» сообщалось о том, что Дональд Трамп-младший предложил выпускать обувь с серпом и молотом.
Читайте также: Спикер парламента Ирана указал Дональду Трампу на его главную ошибку
Теги:
08:305 июля 2019
08:215 июля 2019
08:065 июля 2019
07:505 июля 2019
06:555 июля 2019
06:385 июля 2019
06:205 июля 2019
05:575 июля 2019
05:365 июля 2019
05:175 июля 2019
04:515 июля 2019
03:535 июля 2019
03:425 июля 2019
03:195 июля 2019
02:445 июля 2019
02:195 июля 2019
01:555 июля 2019
01:355 июля 2019
00:375 июля 2019
00:115 июля 2019
22:254 июля 2019
22:254 июля 2019
22:214 июля 2019
22:134 июля 2019
22:004 июля 2019
21:484 июля 2019
21:044 июля 2019
20:544 июля 2019
20:394 июля 2019
20:294 июля 2019
20:014 июля 2019
19:014 июля 2019
18:474 июля 2019
18:044 июля 2019
18:004 июля 2019
17:524 июля 2019
17:254 июля 2019
17:134 июля 2019
17:014 июля 2019
16:584 июля 2019
16:554 июля 2019
16:514 июля 2019
16:324 июля 2019
16:294 июля 2019
16:244 июля 2019
16:144 июля 2019
16:004 июля 2019
15:204 июля 2019
14:524 июля 2019
14:454 июля 2019
14:364 июля 2019
14:364 июля 2019
14:244 июля 2019
14:194 июля 2019
14:014 июля 2019
13:334 июля 2019
13:254 июля 2019