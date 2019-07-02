Спикер парламента Ирана указал Дональду Трампу на его главную ошибку
Спикер иранского парламента Али Лариджани указал президенту США Дональду Трампу на его политическую ошибку.
— Господин Трамп должен понимать, что когда кто-то использует язык запугивания против цивилизованной нации, она становится более сплоченной, — заявил Лариджани.
Более того, добавил спикер, угрозы американского лидера объединяют даже различные по своей идеологии политические силы и движения в Иране. Об этом пишет Reuters.
Отметим, что ранее президент США резко отреагировал на превышение Ираном объема запасов низкообогащенного урана, вышедшего за пределы стандартов, обозначенных в ядерной сделке.
— Они знают, с чем играют, и я думаю, что они играют с огнем, — отмечал хозяин Белого дома.
Ранее на сайте «ВМ» сообщалось о том, что президент Ирана назвал Белый дом «умственно отсталым».
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