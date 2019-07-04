Дональд Трамп-младший предложил выпускать обувь с серпом и молотом
Сын президента Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп-младший заявил на своей официальной странице в социальных сетях, что хотел бы приобрести кроссовки, на которых было бы изображение серпа и молота.
Он предложил создать обувь с таким дизайном известному бренду спортивной одежды. Трамп-младший таким образом отреагировал на невыход в продажу серии кроссовок с революционным американским флагом 1776 года.
— Если революционный флаг Бетси Росс слишком оскорбителен для того, чтобы почтить память 4 июля, то, может быть, им следует присмотреться вот к этому. Похоже, это больше соответствует их взглядам, — пишет сын президента в Twitter.
Напомним, что флаг 1776 года имеет 13 звезд вместо 50 и в настоящее время у многих ассоциируется с расизмом.
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