Главы Минфина и ФНС стали наставниками на форуме «ПРОдвижение»
• 10:30 • 31 июля 2019
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Михаил Мишустин обсудил с участниками форума экономические и социальные проекты
Фото: телеканал 360
Главы Минфина России Антон Силуанов и Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин стали наставниками для молодых специалистов на форуме "ПРОдвижение", который проходит в Ялте, сообщает телеканал "360". Они приняли участие в работе площадок и обсудили с участникам ряд ключевых проблем отрасли.
Участниками ялтинской сессии стали 290 человек. В рамках форума они ведут работу над проектным управлением, тренируют навыки публичных выступлений, решают задачи налогового администрирования.
В частности, в рамках одной из дискуссий был рассмотрен вопрос улучшения механизма прослеживания товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС.
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