Стали известны продукты, которые чаще всего воруют в магазинах
• 11:27 • 31 июля 2019
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Оказалось, что ими являются сыр, колбаса, морепродукты, кондитерские изделия и конфеты
Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»
Одна из российских аналитических компаний при использовании алгоритма распознавания лиц выяснила, какие продукты более всего предпочитают незаконно присваивать магазинные воришки.
Оказалось, что ими являются сыр, колбаса, морепродукты, кондитерские изделия и конфеты.
Как выяснилось, женщины и мужчины в большинстве своем предпочитают воровать разные типы товаров. Статистика показывает, что представительницы слабого пола чаще всего присваивают парфюмерию. Мужчины же «специализируются» на еде.
В течение 2019 года из магазинов, оснащенных системой распознавания лиц, украли различных товаров на сумму более 38 миллионов рублей. Об этом сообщает РБК.
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