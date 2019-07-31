Началось строительство дома по реновации в Лосиноостровском районе
На территории Лосиноостровского района стартовали работы по строительству жилого дома, который входит в программу реновации. Информацию об этом сообщили в столичном Департаменте строительства.
Здание будет расположено по адресу: Улица Норильская, владение № 9.
— В настоящее время на объекте идут подготовительные работы: уже выполнено ограждение стройплощадки, началось устройство бытового городка и временных дорог. Завершить работы мы планируем в следующем году, — прокомментировал руководитель ведомства Андрей Бочкарев.
Строительство дома проводится по индивидуальному проекту. Фасады здания будут состоять из искусственного камня с имитацией кирпичной кладки. Кроме того, все кондиционеры скроют за единым профилем.
Согласно проекту здания, вход в подъезд сделают на уровне земли. Это поможет избежать неудобных ситуаций. Всего в доме будет 114 квартир. Из них: 22 однокомнатные, 72 двухкомнатные и 20 трехкомнатных. Общая площадь квартир составит 6,7 тысячи квадратных метров, сообщает агенство городских новостей «Москва».
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