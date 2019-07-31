СК завел дело после гибели двух детей под колесами электрички в Подмосковье
Машинист электрички, насмерть сбившей двух детей в Московской области, применил экстренное торможение и сигналил. Несмотря на его действия, избежать наезда на детей не удалось.
Двое мальчиков 2005 и 2009 года рождения шли вдоль железнодорожных путей в районе 120 километра перегона станций «Шатурторф – 120 километр».
— Следователями произведен осмотр места происшествия, назначены необходимые исследования, установлены и опрошены члены локомотивной бригады, очевидцы произошедшего, запрошены материалы внутриведомственного расследования несчастного случая, — заявили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
Мальчики скончались на месте происшествия, заведено уголовное дело после происшествия на Казанском направлении Московской железной дороги.
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