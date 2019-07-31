Житель Жуковского, который решил пройти всю Россию пешком, рассказал о своем путешествии

Житель Жуковского Андрей Шаракин в свои 53 года решил пройти всю Россию пешком. Начал он свое путешествие в прошлом году. «Вечерняя Москва» поинтересовалась у Андрея, что его подвигло на путешествие, с какими опасностями он столкнулся в пути и в чем цель его «паломничества».

— Почему вы решили идти пешком?

— Всегда думаю: почему пешком? Я бы ничего не увидел иначе. Убеждался в этом не раз. Многие путешествуют на велосипеде — вроде тоже как пешком. Но вот куда мне девать велосипед в горах Кавказа? Или на Алтае? Автостоп — тоже нет. Мы едем из точки А в точку Б и ничего больше. А я хочу все смотреть!

— Это ваше первое путешествие?

— Такое длительное — да. Раньше я ходил с кадетами, с которыми занимался, в походы — и в горы, и в леса. И на сплавы ходили по рекам.

— Ощущаете ли вы себя пилигримом?

— Несомненно. И все со мной здороваются, ведь (по древней примете) встреча со странником — это к счастью. Помощь от людей есть всегда! Постоянно это встречаю — мне помогают. Путешествие было бы невозможно без помощи Российского союза ветеранов Афганистана и казачества. Не только материально, но и морально. Бросить это уже не могу. Меня многие поддерживают, что очень важно. На самом деле я иду не один, идем мы втроем — я, пессимист и оптимист. И все эти трое меж собой часто спорят: а не бросить ли мне это все? Но уже увлекся. Не могу.

Фото: из личного архива Андрея Шаракина

— Социальные сети помогают?

— Конечно! Со мной всегда телефон, планшет. Я выкладываю видео, фото, комментариев много. Люди пишут: «Мы как бы путешествуем вместе с вами, пишите и снимайте еще!» И это меня очень поддерживает.

— А денег много надо на такое путешествие?

— Деньги не так важны, 350–400 рублей хватает дня на три–четыре. Захожу в магазин, покупаю супы недорогие. Сосиски-колбаски, иногда тушенку. Лук и картошку. Очень много денег не надо для моих путешествий — обхожусь, ем раз в день. Когда длительная стоянка — бывает, и пару раз. Иногда целый день же в пути. Сухофруктами питаюсь: чернослив, курага, изюм. Все в кулечке — закинул пару штук в себя и пошел.

— Как часто ботинки меняете? Ведь все время пешком ходите?

— Сейчас уже сменил четвертую пару — в Барнауле. Первые кроссовки выдержали 2 тысячи километров, в Ставрополе купил берцы за 3 тысячи рублей. Они выдержали Астраханскую область, Саратов, до Башкирии дошли. В Башкирии еще одни кроссовки купил. Это уже технические такие моменты. Стараюсь, чтобы обувь была качественная, прошита-проклеена. Сейчас на мне трековые кроссовки — посмотрим, сколько они выдержат по Алтаю.

— А что собой еще берете?

— Рюкзак, палатка, коврик, спальный мешок, газовая горелка, которую буду менять (она палатку не отапливает). Немного личных вещей. Сейчас у меня килограммов 20–25 с собой. Не больше. Стараюсь вес не наращивать. Ходил я и с большей поклажей, сам по себе рюкзак у меня очень легкий, и, естественно, всю амуницию тоже выбирал самую легкую. Только к телефону 4 батареи.

— Сколько километров прошел от Москвы?

— Вышел 2 июня прошлого года — год и два месяца иду. Всего прошел 8 000 км! Сейчас нахожусь в 30 км от Бийска — поворот на село Буланиха.

Фото: из личного архива Андрея Шаракина

— А где приходится ночевать во время таких путешествий?

— Бывает по-разному. В основном в палатке. Но часто к себе приглашают. Никогда не отказываюсь. Стоит раз отказаться — больше не позовут, тоже такая примета, нельзя гостеприимных людей обижать. Но друзья почти везде — использую все возможности.

— Часто ли приходилось сталкиваться с полицейскими?

— Раз пять за год они у меня проверяли документы, но я без претензий — у них работа такая. Вот едут они по трассе, видят бородатого мужика. Но часто узнают и подъезжают, чтобы пожелать счастливого пути. Меня и пограничники в Карталах досматривали — всегда все им предъявляю, с пониманием отношусь.

— А посох есть?

— Иду в легком камуфляже, есть и палки для ходьбы скандинавской. Но чаще они у меня в рюкзаке. Для зимы есть теплые вещи — зимнюю куртку нет смысла носить. Она у меня в Тюмени. Если что, сын вышлет. Сыну уже 29! Уже большой!

— Сколько километров уже осталось позади?

— Начал я путешествие с покорения 15 000 километров, но от них уже ничего не осталось. Но боевое братство помогает и люди. Деньги не так важны, как оказывается. Бывало, что меня и подвозили, когда проблема с ногой была — растяжение связок. А так все больше пешком. Использовал машину всего шесть раз — пару раз лямки у рюкзака порвались, пришлось в мастерскую ехать. Хороший рюкзак был, но 15 лет все-таки — это срок... И еще в горах Урала у меня только планшет был для связи, попал в метель, гололед, а ближайший населенный пункт — в двух днях ходьбы. Но я упал нечаянно и разбил планшет. Сел тогда в попутку — в Баймак, там мне его и починили.

— А какой ваш конечный пункт?

— Тюмень. Четыре года. Сейчас иду до Владивостока. Иду сейчас по югу. Потом по северу. Общий маршрут — 43 000 км. Но могу что-то и поменять. На все воля Божья.

Читайте также: Российские путешественники, которые обогнули Землю