Названа сумма чаевых, устраивающая официантов

Чаевые официантам теперь можно будет оплачивать банковской картой. Соответствующий сервис был запущен в России международной платежной системой Visa. «Вечерняя Москва» связалась с работниками ресторанной индустрии, которые оценили нововведение и рассказали о том, какую сумму чаевых должен оставлять посетитель кафе.

Член неофициального профсоюза барменов и официантов Ксения Курилко в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» назвала сумму чаевых, которая не обидит работника общепита.

— Чаевые зависят от заведения. А так в среднем «чай» у официанта в день, если он работает по 12 часов, должен составлять не менее 1500 рублей. Такая сумма будет выходить, если оставлять по 10% примерно от счета. Было, конечно, что меня обижали деньгами. Как только я начала работать в общепите, оказалось, что большинство людей вообще не в курсе, что такое 10% от чека, они вообще не знают, что официанту полагаются чаевые. В некоторых заведениях, к счастью, заранее предупреждают о том, что надо оставлять деньги. В обычные дни и на бизнес-ланчи люди, как правило, оставляют копейки. Ранее я работала в баре, но он закрылся, на данный момент я ищу работу. Официанты сейчас не очень востребованы, к сожалению, а в бармены девушек не берут.

Коллега Ксении Дарья вспоминает, что наибольшую выручку от чаевых она получала в прошлом году в Москве во время ЧМ-2018.

— Могу сказать, что Россия по чаевым достаточно щедрая. Но это если смотреть по крупным городам типа Москвы. Также большое значение имеет ресторан, в котором ты работаешь. Если он премиум-класса, то, соответственно, чаевые ты тоже получишь неплохие. Средний чек там — не менее 5 тысяч. Если это какой-то «паб», то чаевые другие. Рассуждая о зарплатах, могу сказать, что оклады очень маленькие, могут доходить до 10 тысяч в месяц. Основной заработок официанта — это все же чаевые. Мой максимальный заработок на чаевых составлял 11 тысяч рублей в день. Это было во время ЧМ-2018. Но в среднем дела обстоят не так безоблачно: обычно в день на чаевых получают по 1 тысяче рублей, — рассказала Дарья.

Официанты и бармены отмечают, что выручка с чаевых снизилась после того, как рестораны и кафе начали массово принимать карты к оплате. Посетитель, который расплачивается картой, реже оставляет деньги официанту, чем тот, кто расплачивается наличными. Поэтому новую услугу официанты восприняли позитивно. Однако нововведением может воспользоваться и недобросовестное начальство.

— Если это идет работнику напрямую, почему нет? А если идет через работодателя, то будут съедаться определенные налоги, — отметила Дарья.

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