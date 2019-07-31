Полиция задержала актера театра «Современник» за ношение формы ГИБДД
Полиция задержала актера московского театра «Современник», который попал на видео в форме сотрудника ГИБДД. Об этом сообщили корреспонденту «Вечерней Москва» в пресс-службе ГУ МВД России по столице.
По мнению ведомства, своими действиями мужчина дискредитировал органы внутренних дел РФ. Полиция провела проверку и установила личность подозреваемого. Им оказался 37-летний актер театра «Современник».
Мужчина рассказал сотрудникам полиции, что форму ему предоставил блогер для съемок в клипе. В отношении актера возбудили дело об административных правонарушениях за «Незаконное ношение форменной одежды» и «Мелкое хулиганство».
Суд назначил мужчине административный арест сроком восемь дней.
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