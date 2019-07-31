Астролог рассказала, о чем стоит позаботиться знакам зодиака в августе

По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в августе — последнем месяце лета.

Овен

Для Овнов август — месяц значительных перемен. Вас будут переполнять энергия и нетривиальные идеи, способные сделать вас успешными, продвинуть по карьерной лестнице и даже принести популярность. Особенно активным и позитивным будет период с 4 по 14 августа. В это время нужно активными действиями закладывать фундамент для будущего. А в третьей декаде может появиться новое романтическое увлечение, способное перевернуть вашу жизнь.

Телец

У Тельцов август — позитивный и динамичный месяц. Это пора мечтать и воплощать их в жизнь. Для вас начинается период счастливой и беззаботной жизни, идеально подходящей для отдыха и устройства семейных дел. С 4 по 14 августа многие Тельцы смогут повысить свои доходы благодаря новым выгодным контактам или проектам. Весьма благоприятное время для развития бизнеса, если он связан с увеселительными мероприятиями или организацией отдыха.

Близнецы

Довольно неоднозначным окажется август для Близнецов. В период с 4 по 14 число вероятны перемены в карьере, связанные со сложным выбором. Стоит избавиться от иллюзий. Посмотрите на ситуацию здраво, взвешивайте все возможные варианты. Принимайте решение осмысленно, иначе можете допустить ошибку и потом об этом пожалеть. 21 августа наступит благоприятное время для активных действий.

Рак

Август для Раков — время, когда стоит придержать коней. Вплоть до третьей декады действуйте неторопливо. Тщательно выверяйте каждый свой шаг, иначе вероятны конфликтные ситуации как с коллегами, так и с близкими. Это идеальное время для спокойного пляжного отдыха или семейных путешествий. После 20-го числа вероятны перемены в карьере и увеличение доходов, но это потребует терпения и настойчивости.

Лев

Для Львов август — благоприятный и активный месяц. В период с 4 по 14 августа активизируется ваша инициативность, решительность и независимость. Вы способны изменить любую сферу вашей жизни, в которую направите энергию. Вы становитесь властелином ситуации и можете менять ее по своему усмотрению. У вас достаточно сил, чтобы воплотить самые смелые идеи и покорить любые вершины. Главное — не витать в облаках, предаваясь мечтам.

Дева

Август будет сложным и противоречивым. Вплоть до 21-го числа вы можете ощущать апатию и растерянность. Это вызвано непониманием того, куда двигаться дальше. Не стоит пока начинать новых дел, завершите начатое и подведите итоги. В третьей декаде месяца вы ощутите прилив энергии и готовность к новым свершениям. Появятся интересные перспективы в работе или предложение переехать на новое место жительства.

Весы

Весы в августе могут открыть для себя новые горизонты в профессиональной сфере. Но вы должны проявлять настойчивость, быть верными собственным убеждениям и следовать своим решениям. После 21-го числа весьма вероятны интересные знакомства. Полезные связи помогут в решении важных вопросов. Перестаньте держаться за прошлое. Извлеките из него уроки. Хватит оглядываться назад. Это создает вам препятствия в развитии и движении вперед.

Скорпион

Для Скорпионов август может стать неблагоприятным в карьере месяцем, особенно с 4 по 14 число. Будьте внимательны и крайне осмотрительны в делах, чтобы избежать ошибок и глупостей. У многих возможны проблемы с руководством из-за поверхностного отношения к работе. В третьей декаде месяца все устаканится и дела пойдут в гору.

Стрелец

У Стрельцов в августе наступает благоприятный и удачный период. Вероятна реализация глобальных идей и планов, расширение бизнеса и решение важных вопросов. В период с 4 по 14 число поездки и встречи принесут наибольший результат. Если хотите увеличить доходы, в указанные дни активно обсуждайте дела и налаживайте связи.

Козерог

Август для Козерогов — время значительных перемен. Особенно активным окажется период с 4 по 14 число. Удача сама будет находить вас. Третья декада — серьезный период! Трансформация личности, перемена вкусов и предпочтений, смена целей и приоритетов — все это возможно. Благоприятное время для старта собственного дела или смены рода деятельности. Вы можете заявить о себе.

Водолей

Последний месяц лета Водолеям обещает частые встречи и череду событий. Анализируйте поток информации, чтобы не упустить детали и не наделать ошибок. Вам открываются широкие возможности для самореализации, но в период с 4 по 14 число стоит проявить осторожность. Вас могут намеренно вводить в заблуждение. В третьей декаде вероятны глобальные изменения: смена работы, места жительства и прочее. Но вам будет сложно принимать решения.

Рыбы

Для большинства Рыб август окажется тяжелым и сложным месяцем. Особенно противоречивым станет период с 4 по 14 число. Вы можете ощущать подавленность, отсутствие перспектив развития и даже разочарование в жизни, несмотря на внешнюю стабильность и благополучие. Займитесь собой и своим здоровьем, отправьтесь в отпуск. Вам требуется перезагрузка. Третья декада месяца окажется более благоприятной. Негативные энергии отступят, и вы вновь ощутите прилив сил. Вы сможете действовать, активно и смело приступайте к реализации планов.

Планеты говорят

Август 2019 года станет после июля в психологическом и эмоциональном аспекте настоящим отдыхом. Не будет никаких сложных и напряженных астрологических феноменов. Все устаканится и будет протекать в более-менее спокойном русле, для многих месяц станет настоящей удачей. Уран, Юпитер будут статичными, и даже Меркурий с 1 августа выйдет из ретроградного движения. А значит, можно рассчитывать на адекватное поведение всех знаков зодиака.

В первой декаде августа Водолеям, Львам, Овнам захочется как можно больше внимания, присутствия в обществе, ярких событий. Для остальных это отличное время, чтобы показать таланты, создать крепкий фундамент для карьерного рывка, запустить новые проекты. Правда, стоит быть начеку — могут случиться и непредвиденные события.

Особенно в жизни Скорпионов, Раков и Близнецов. Несмотря на то что это отличное время для отдыха, Марс, который будет идти по знаку Льва, даст о себе знать. Он придаст деловой активности и напора действиям Льва, Овна, Стрельца, Скорпиона.

Это хорошее время для демонстрации возможностей своих проектов, компаний. С 18 августа Марс уйдет в знак Девы, и это станет хорошим временем для продуктивной работы с максимальной концентрацией. Весы, Тельцы, Девы, Козероги и Рыбы могут устраиваться на новую работу, продуктивно решать деловые вопросы, создавать новое окружение. Что касается личной жизни, то Венера во Льве потребует яркой демонстрации чувств и симпатий. Женщинам всех знаков зодиака стоит ждать комплиментов, новых романов и нешуточных любовных коллизий.

Мужчины же не будут скупиться на демонстрацию чувств.

Астролог отвечает читателю

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