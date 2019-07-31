Авиационный эксперт оценил экстренную посадку «Суперджета» в Самаре
Главный редактор портала Авиа.ru Роман Гусаров оценил экстренную посадку «Суперджета» в Самаре.
В ночь со вторника на среду самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший по маршруту Краснодар — Тюмень, экстренно приземлился в самарском аэропорту Курумоч. Сообщается, что капитан воздушного судна принял такое решение из-за вибраций в одном из двигателей.
По мнению эксперта, Sukhoi Superjet 100 обладает надежным мотором, и проблемы с ним случаются не чаще, чем с аналогами на самолетах европейских и американских компаний.
Роман Гусаров в комментарии деловой газете «Взгляд» отметил, что данная ситуация не является штатной, однако она не так опасна, как кажется. По его словам, современный самолет способен продолжать стабильный полет и на одном двигателе.
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