Полиция возбудила уголовное дело в отношении актера из-за вырванной двери такси
Полиция возбудила уголовное дело в отношении актера Театра имени Ермоловой.
Как сообщили корреспонденту «Вечерней Москвы» в пресс-службе МВД по городу Москве, в середине июня 31-летний мужчина вместе со знакомой отдыхали в одном из заведений в Тверском районе столицы. Слегка подвыпившие люди вызвали такси. Мужчина из-за чего-то поссорился с водителем такси и стал вести себя агрессивно. Он вырвал дверь машины «Киа Рио» и разбил боковые стекла.
Таксист вызвал полицейских, которые утихомирили дебошира. Материальный ущерб составил 34958 рублей. На мужчину завели уголовное дело за «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». С подозреваемого взяли подписку о невыезде, ведется следствие.
Как ранее сообщил журнал «СтарХит», этим мужчиной оказался актер Павел Ботвиновский, который окончил еще в 2009 году Щепкинское училище, а с 2014 года стал работать в Театре имени Ермоловой. За это время ему удалось сыграть несколько заметных ролей в московских постановках. Так, на счету Павла — перевоплощения в спектаклях «Женитьба Фигаро», «Укрощение Строптивой» и «Сирано де Бержерак». Чаще всего актеру достается драматическое амплуа.
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