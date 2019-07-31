Сергей Мазаев: Люди тотально губят себя с улыбкой на лице

— Сложилась парадоксальная ситуация — самыми известными стали песни, выпущенные группой спустя многие годы после ее создания.

— Да, это действительно так и связано с плотностью ротации на радио и вкусами самих вещателей.

— Вы говорили, что в молодости очень увлекались арт-роком и играли в одной из первых таких советских групп, «Автограф», но «Моральный Кодекс» едва ли имеет элементы подобной музыки, это скорее рок-н-ролл, фанк. Как так вышло?

— Мы хотели создать более прикладную музыку, под которую хочется танцевать, веселиться и развлекаться. Рок-н-ролл — это чисто физиологическая волна, такая клевая. Кто-то ее использует для танцев и развлечения, а кто-то — и для социального протеста.

— У «Морального Кодекса» протест был?

— У нас он всегда был и есть в нашей музыке, просто надо внимательно слушать наши стихи.

— Полное название коллектива должно было звучать как «Моральный кодекс строителей капитализма?»

— Да, так в самом начале мы говорили. И это до сих пор актуально, так как у нас продолжается строительство капитализма, и до него еще далеко. Мы выступаем за общечеловеческие и цивилизационные ценности. За жесткую диктатуру даже. Диктатуру закона.

— Вы часто говорили, что важнее всего навести порядок на своей улице и в своем дворе. Навели?

— Прежде всего меня волнуют территории в такой последовательности: мой двор, моя улица, мой район, мой город, моя область или республика и моя страна. Как только дела наладили во дворе, то начинаешь замечать грязь уже пошире. Улицу расчистил и замечаешь, что город расцвел, и давай дальше. Это, может, звучит как фантазии, это как должно быть в идеале. Мне, к счастью, удалось навести порядок на своей улице, и я властям Москвы благодарен на самом деле за это. Я вижу, как город благоустраивается, становится более красивым. Я живу на Малой Бронной, там стало очень чисто. Сейчас и Малый Козихинский переулок переделывают: красивые тротуары, бордюры, проезжая часть будет размеченная, со всеми предупреждающими знаками. Все это очень цивилизованно и хорошо. Перебор только с питейными заведениями, шумновато от этого. Но это жизнь, должны такие районы тоже существовать. Зато стоит такая праздничная атмосфера.

— Насчет питейных заведений. Вы рассказывали о своей победе в борьбе с алкогольной зависимостью. Сколько лет вы уже не пьете?

— Уже 15 лет, как стартовал мой трезвый образ жизни, и я не жалею ни секунды. Но все равно вижу, как тотально губят себя люди вокруг меня. С улыбкой на лице они поглощают яд в виде алкоголя и еды, которую едят бездумно.

— Скучнее не стало?

— Ну вы что, наоборот. Голова освободилась, и у меня столько интересов спящих, оказывается, существовало до этого. На порядок качественнее и интереснее жить. И возможностей больше. Так что про скуку — это абсолютная неправда. Проверено на себе.

— У вас академическое музыкальное образование. А насколько это надо рокмузыкантам?

— Это им не надо вообще, только интересующимся. Это нужно, чтобы было комфортнее работать в студии, играть с разными коллективами. Как для комфортного путешествия лучше знать язык страны, в которую ты приехал.

— Когда создавалась группа 30 лет назад, думали, что столько будете вместе, или хотели уйти через несколько лет на пике славы, как Led Zeppelin?

— Ни о чем тогда вообще не думали, играли, как и сейчас играем. Не считаем, что делаем что-то эпохальное. Время идолопоклонничества прошло.

— Почему столько лет удалось остаться на плаву при том, что «Моральный Кодекс» нельзя назвать в полной мере народной группой, как ряд других динозавров русского рока?

— Мы известные, но не популярные. Самыми яркими были, конечно, первые пять лет. Потом небольшая вспышка в начале нулевых в связи с «Первым снегом», хотя у нас даже клипа изначально не было на эту песню. Она так влетела в ротацию. Песни — это зеркало жизни народа, памятные открытки о времени, когда это все было написано. Нам хватает слушателей для того, чтобы продолжать выступать.

— А сейчас неожиданный вопрос. Почему вы любите черный каракуль?

— А он похож на мозги, и в нем умнее кажешься. Серый, черный — все равно какой.

СПРАВКА

Сергей Владимирович Мазаев родился в Москве 7 декабря 1959 года. Вокалом и духовыми инструментами — кларнетом и саксофоном — Сергей начал заниматься с 11 лет. Он окончил музыкальное училище, затем продолжил учебу в Институте им. Гнесиных.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

Сергей Мазаев играл на саксофоне в разных оркестрах, например у Игоря Бутмана (народный артист России — прим. «ВМ»). Он создал эстрадный оркестр и камерный квинтет, где играет классическую музыку.

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