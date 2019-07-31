«К волонтерам относились как к рабам»: помощник Навального рассказал о работе на него

Бывший волонтер президентской кампании Алексея Навального Петр Проскуркин рассказал об особенностях работы на оппозиционера. Интервью с ним опубликовал сайт RT.

Впервые Проскуркин познакомился с деятельностью Навального летом 2013 года во время мэрской кампании. Позже молодой человек увидел объявление на сайте оппозиционера о наборе волонтеров и подал заявку. Через месяц его приняли в команду. С середины июня до конца августа 2015 года Проскуркин бесплатно занимался обзвонами жителей Костромы во время кампании по выборам депутатов в Костромскую областную думу — рассказывал горожанам про кандидатов. После он работал на выборах в Калужской области.

Весной 2016 года Проскуркину предложили волонтерство на предвыборной кампании по выборам муниципальных депутатов в Барвихе в команде Ивана Жданова. По словам молодого человека, Жданов просил его работать больше обычного, иногда давая срочные задания.

— Он начал требовать, чтобы я срочно приехал или нигде больше не появлялся. И вообще сказал, что меня тогда ни в один проект не возьмут. В штабе ФБК, по моему мнению, к волонтерам всегда относились как к рабам, — отметил Проскуркин.

За свою работу в 2016 году бывший волонтер получал 1000 рублей в день. В 2017 году с ним был заключен договор на полгода, по которому ему стали платить 30 тысяч рублей. Согласно документу, устанавливался график 5/2, однако Проскуркин иногда работал допоздна или ночевал прямо в штабе. Кроме того, от него часто требовалось работать в выходные. При этом переработка не оплачивалась. Недовольных подобным отношением людей отстраняли от работы.

В марте 2017 года Проскуркин был включен в команду волонтеров, которая занималась охраной Навального на митингах. Согласно инструкциям оппозиционера и координатора московского штаба Николая Ляскина, волонтеры должны были оказывать противодействие различным провокаторам и сумасшедшим поклонникам Навального. Количество человек в так называемой охране зависело от мероприятия, в среднем в команду входили 10–20 человек. Причем эта деятельность не оплачивалась.

— Ты уже должен за это благодарить — за то, что ты здесь находишься. Это работа такая — бесплатная, но престижная, — отметил Проскуркин.

Также молодой человек рассказал про несколько случаев, происходивших на различных митингах. Например, на акции в июне 2017 года Проскуркин занимался перенаправлением людей с согласованного митинга на несогласованный. При этом участники акции не знали о возможных рисках таких действий. По словам экс-волонтера, он делал это из личных убеждений, а также потому, что не хотел, чтобы его убрали из штаба.

Договор с Проскуркиным был расторгнут во время президентской кампании Навального. В это время волонтер собирался поступать в университет, поэтому ему было необходимо время на подготовку и сдачу экзаменов. Предоставлять отпуск или отгул ему не стали. В итоге Проскуркин не приходил на работу в течение трех дней. Позднее он узнал, что договор с ним расторгнут. По его словам, из-за этого конфликта он не смог продолжить работу в структурах Навального.

После поста Проскуркина на эту тему в Facebook соратник Навального Леонид Волков заявил, что бывшего волонтера выгнали из московского штаба Навального как провокатора.