Благоустройством парка «Москворецкий» займется победитель конкурса
• 21:30 • 31 июля 2019
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Фото: Официальный сайт мэра Москвы (https://www.mos.ru/)
Три тысячи гектаров проанализируют для определения дальнейшего использования самой большой охраняемой природной территории Москвы — парка «Москворецкий». Об этом сообщила пресс-служба Департамента города Москвы по конкурентной политике.
Победителей выберут в результате электронного конкурса. По его итогам установят требования к ценовому предложению участника и его квалификации, передает информационный центр правительства Москвы.
По словам начальника управления особо охраняемых природных территорий Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Павла Емельянова, победитель конкурса сформирует необходимые материалы после проверки территории.
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