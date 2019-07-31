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Как ложные минирования влияют на экономику города

Юлия Зименко
• 22:42 • 31 июля 2019
Мама с сыном не могут попасть в Центральный детский магазин (ЦДМ) на Лубянке. Его эвакуировали из-за анонимных звонков о «минировании»
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Мама с сыном не могут попасть в Центральный детский магазин (ЦДМ) на Лубянке. Его эвакуировали из-за анонимных звонков о «минировании»
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Сегодня в столице ложные сообщения о заминировании перестали вызывать большой резонанс. За прошедшие месяцы телефонные террористы «минировали» вокзалы, торговые центры, школы и даже СИЗО. Часть звонков, как оказалось, поступала из некоторых сопредельных государств. Как ложные минирования влияют на экономику города, как реагировать на подобные сообщения гражданам и какое наказание ждет виновных, «Вечерней Москве» рассказали эксперты.

Виновных обяжут возместить ущерб

Инна Святенко, председатель Комиссии Мосгордумы по безопасности:

 — Телефонный терроризм — актуальная проблема не только для Москвы, но и для многих других городов России и мира. Безусловно, за последние несколько лет случаи ложных звонков участились. Как только начинаются экзамены в школах, так сразу оказываются заминированы образовательные учреждения, во время крупных городских мероприятий — площадки их проведения.

Такие ситуации, конечно же, негативно влияют на обстановку в городе. В первую очередь с точки зрения экономики. Ведь когда поступает звонок, на вызов откликаются все специализированные службы: полиция, Федеральная служба безопасности, пожарные, скорая помощь. Это несет серьезный ущерб государству, потому что приезд этих служб на место происшествия стоит довольно дорого.

Кроме того, людей отрывают от рабочих мест, они вынуждены покинуть здание. Все это приводит в конечном итоге к снижению производительности труда. Что тоже негативно сказывается на экономике столицы. Потери довольно ощутимые.

Многие считают, что ложное минирование — шалость, забава, и может пройти бесследно. Но это не так. Благодаря современным технологиям в большинстве случаев телефонных террористов находят. И наказывают по всей строгости закона. Предполагаю даже, что в скором времени телефонный терроризм уйдет в прошлое. У нас есть и административные статьи кодекса, и уголовные, которые применяются к тем, кто совершает подобные преступления. Более того, тот ущерб, который автор ложного звонка нанес предприятиям, городу, взыскивается с нарушителя. Ему выписывается счет, а он, как я уже говорила, немаленький, иногда около миллиона рублей. Кстати, в случае если звонок поступал от несовершеннолетнего, то штраф придется платить его законным представителям — родителям или опекунам.

Правда, существует проблема, когда телефонные звонки поступают из-за рубежа. В этом случае найти и наказать виновного сложнее, хотя все же это возможно. В Москве, например, есть специальное управление «К», которое занимается противодействием информационным технологиям в сфере терроризма. Оно отслеживает такие звонки и блокирует входящий сигнал.

Кстати, отмечу, что в других странах тоже есть структуры, которые занимаются противодействием разного рода терроризму, в том числе телефонному. Например, Интерпол ведет большую работу в этом направлении.

На мой взгляд, ужесточать наказание за этот вид преступления нет необходимости. К нарушителям и сегодня применяются довольно жесткие санкции. При этом, конечно, нужно совершенствовать методы борьбы с телефонным терроризмом, находить и наказывать виновных, чтобы те, кто планирует совершение ложного звонка, хорошенько подумали, прежде чем делать это. Пусть другим это будет уроком.

Анонимность — не главная угроза

Илья Гращенков, политолог, руководитель Центра развития региональной политики:

— Тема телефонного терроризма — многогранная проблема, стоящая перед современным российским обществом. Проблема не несет в себе угрозы национальной безопасности, но ее стоит разделить на две части.

Во-первых, источник этих звонков. Большая часть телефонных звонков связана все-таки с внутренними проверками личной боеготовности сотрудников на местах. Безусловно, какая-то часть этих звонков идет из иностранных государств. Но что подразумевается под иностранными государствами? Насколько мне известно, это все-таки страны ближнего зарубежья. Не самый большой секрет, что это страны Азиатского региона, где распространен исламский терроризм, и от которых, соответственно, исходит террористическая угроза. Сомнительно, что звонки поступают из стран дальнего зарубежья, например из США, так как организация подобных звонков требует взаимодействия с западными телекоммуникационными компаниями, где все четко отслеживается.

Представляет угрозу сам принцип анонимности. Ведь, как правило, звонки идут не через линии, а через скайп, мессенджеры, через которые вычислить телефонного террориста гораздо сложнее. Но и эту проблему преувеличивать не стоит. В противном случае можно сказать, что деанонимизация всего интернета решит лишь проблему анонимности этих звонков, которые большей частью организуются для проверки. В этом, кстати, кроется еще большая опасность. Вспомните волгоградские теракты, теракты в московском метро. Практически ни к одной из ситуаций никто не был готов. Многочисленные тренировки по эвакуации действительно превращаются в профанацию. Как правило, люди покидают здание только для того, чтобы не путаться под ногами у спецслужб.

В этой ситуации реальное внимание нужно уделять работе с гражданами. Пример — в самолете мало кто смотрит на стюардесс, которые объясняют правила поведения в чрезвычайной ситуации. Все к этому давно привыкли.

А когда происходят аварии наподобие катастрофы с «суперджетом», выясняется, что никто в панике и не помнит, что делать в такой ситуации. Если профилактика и постоянные тренировки не помогают, а, наоборот, расслабляют и расхолаживают, — вот это уже проблема.

Нужно бороться не с самим явлением, а с подходом к проблеме. Если возникают новые вызовы, надо на эти вызовы отвечать. Спецслужбы должны вырабатывать конкретные меры конкретной борьбы с конкретными случаями, а не просто реагировать глобальными файерволами, как это происходит в Китае. А так все сводится к одному: не будет телефона — не будет телефонного терроризма.

Мера ответственности

Евгений Корчаго, председатель коллегии адвокатов:

— С проблемой телефонного терроризма сталкивается не только Россия — это явление точно не уникальное. В каждой стране есть люди, которые таким способом пытаются добиться тех или иных противоправных целей, начиная от студентов, срывающих экзамены, и заканчивая конкурентами, которые хотят парализовать деятельность чьего-либо бизнеса. Мне неизвестно о том, чтобы в мире существовала международная практика по борьбе именно с телефонным терроризмом. Но в рамках взаимодействия стран это бы было очень хорошей инициативой, которую можно рассмотреть. Хотя здесь необходимо внимательно проанализировать все обстоятельства и подключить экспертное сообщество, прежде чем принимать какие-либо решения.

Нужно также понимать, что заведомо ложное сообщение о наличии взрывного устройства в общественном месте строго карается законом. В Уголовном кодексе Российской Федерации есть статья 207, которая регулирует такие вопросы.

В ней есть несколько частей: первая предусматривает наказание за заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, совершенное из хулиганских побуждений. В этом случае мы говорим о телефонных террористах, которые совершают звонки «шутки ради». Такие действия наказываются штрафом в размере от 200 до 500 тысяч рублей либо ограничением свободы на срок до трех лет. Если же такое же сообщение поступило в отношении объектов социальной инфраструктуры или повлекло причинение крупного ущерба, то в таком случае преступника могут лишить свободы на срок от трех до пяти лет, а штраф будет составлять от 500 до 700 тысяч рублей. Например, если звонок с заведомо ложным сообщением о бомбе поступит в больницу или школу. По третьей части этого закона преступников наказывают в том случае, если эти действия были направлены на дестабилизацию органов власти.

То есть если заведомо ложное сообщение было направлено в администрацию города или полицейский участок. Таким образом парализуется работа органов власти. В этом случае преступникам грозит лишение свободы на срок от шести до восьми лет. А если противоправные действия повлекли за собой смерть человека или иные тяжкие последствия, то это чревато десятью годами лишения свободы. А ведь подобные печальные последствия возможны в результате эвакуации. Кого-то могут по неосторожности затоптать и — человек погиб. Или у предпринимателя, который узнал, что в его кафе заложена бомба, случился сердечный приступ.

Если говорить о пострадавших от телефонных террористов, то они вправе требовать компенсацию за причиненные неудобства. Первое, что нужно сделать, — это добиться, чтобы вас признали потерпевшим в рамках возбужденного уголовного дела. Если лицо, совершившее противоправное действие, установлено, то можно заявить гражданский иск и требовать возмещения причиненных убытков. Только предпринимателю еще придется доказать, что он понес эти убытки.

А если лицо не установлено, а есть только факт звонка, то, соответственно, предъявлять требования будет не к кому, а значит, и компенсировать убытки тоже никто не сможет. Государство в этом случае не несет финансовой ответственности за действия, которые совершило какое-то неустановленное лицо. Единственный вариант попытаться получить компенсацию от государства — доказать, что благодаря нерасторопности и отсутствию каких-то необходимых действий спецслужбы не смогли установить виновного в случившемся. Тогда можно обратиться с иском в суд и на основании требований Конвенции о защите прав и свобод человека и гражданина пытаться требовать возмещения понесенных убытков.

Предприниматели несут убытки

Алексей Петропольский, руководитель Бюро по защите прав предпринимателей Московского городского отделения «ОПОРЫ РОССИИ»:

— Предприниматели, особенно владельцы торговых центров, действительно сталкиваются с ситуациями, когда срочно нужно всех эвакуировать, потому что поступил анонимный сигнал о заложенной бомбе или планируется какое-то нападение. Бывает, даже звонят и говорят, что произошел пожар. Игнорировать такие сообщения, которые несут в себе потенциальную угрозу жизни людей, собственник не имеет права. Есть четкие правила безопасности, и их нарушение ведет к уголовной ответственности.

К слову, звонят «террористы» довольно часто. Каждый месяц в одном из торговых центров Москвы по подобным сигналам проходят внеплановые эвакуации. И для предпринимателей они чреваты колоссальными издержками. Дневной простой для торгового центра типа «Европейский» или «Афимолл» выливается даже не в десятки, а в сотни миллионов рублей потерянной выручки. Причем страдает не только собственник ТЦ, но и арендаторы. Чтобы вы понимали: если провести за месяц десять вот таких эвакуаций, то половине предприятий придется просто закрыться. Дело в том, что в среднем торговая точка в Москве работает 20 дней на себестоимость, включающую аренду помещения, зарплату сотрудникам, товарооборот, и лишь десять дней — на реальную прибыль.

Как защититься от возможных потерь? Можно, например, обратиться в страховую компанию, то есть застраховаться от убытков из-за таких вот звонков. Тогда при наступлении страхового случая компенсировать издержки и вам как арендодателю, и вашим арендаторам будет страховая компания. Вопрос в том, сколько это все будет стоить. Как правило, очень дорого. И не факт, что расходы на такую страховку окупятся. Поэтому собственники идут на это крайне редко. Так что по факту спокойствие и финансовая стабильность предпринимателей зависят от работников правоохранительных органов. Мало кто позвонит в небольшой магазин, расположенный на первом этаже дома. А вот отправить опергруппу с собаками, которые будут искать взрывчатку, в крупный торговый центр — это уже совсем другая «игра». Поэтому любой такой объект находится у правоохранительных органов на особом контроле. Они отслеживают подозрительные звонки и оперативно реагируют на все сигналы.

Людям нужно объединиться

Антон Цветков, эксперт в области безопасности и общественного контроля:

— Прежде всего нужно понимать, что ложные телефонные звонки — это преступление. Есть три категории ложных сообщений: реальные хулиганы, психически неуравновешенные граждане и системные ложные сообщения о возможных терактах.

Если первые две категории легко вычислить и принять соответствующие меры, то по третьей категории очевидно, что у нашей страны есть определенное количество недоброжелателей, которые хотят дестабилизировать обстановку в нашем обществе, в нашей стране, создать хаос, панику или просто поиздеваться. Ими движут такие цели.

Часто звонки поступают с территорий близко расположенных к нам стран. Безусловно, такой вид преступлений направлен на создание паники и дестабилизации обстановки. И они, конечно, создают проблемы для горожан, потому что, как правило, сообщается, что бомбы заложены на объектах транспортной инфраструктуры, в торговых центрах, кинотеатрах, школах, детских садах и других местах массового скопления людей. Конечно, реагируют все специализированные службы, происходит эвакуация. А ведь на этих объектах обычно всегда находятся женщины, дети, люди пожилого возраста, для которых такие события — дополнительный стресс.

К сожалению, не всегда люди серьезно относятся к таким ситуациям. Зачастую человек думает, что это очередной ложный сигнал или учебная тревога, и не торопится эвакуироваться. И я считаю, что нужно, конечно, постоянно говорить о том, что несмотря ни на что нужно четко следовать инструкциям администрации учреждения, полицейских, спасателей во время таких ситуаций. Более того, нужно быть неравнодушным и стараться помогать другим. Если вы видите женщину с коляской, то помогите ей быстрее выбраться из здания. Окажите помощь пенсионеру или беременной женщине. В такие моменты, когда ты все-таки не знаешь, реальная угроза или ложная, важно сплотиться. И я убежден, что многие наши граждане именно так и поступают.

В борьбе с телефонным терроризмом есть несколько проблем. Одна из них и, пожалуй, самая главная — наши специализированные службы могут выявить таких преступников, но если они находятся за пределами России, то юрисдикции для их задержания нет. Более того, правительства недружественных стран не только не способствуют в их поимке, но и нередко поощряют их. Террористы получают инструкции и финансирование от организаций, близких к правительству. И за счет этой безнаказанности они вот так хулиганят.

Таким образом, получается, что телефонный терроризм довольно дешево обходится самим преступникам, но сильно, в том числе финансово, вредит пострадавшей стороне. Отмечу, что наши спецслужбы сейчас работают достаточно эффективно. Но в первую очередь они, конечно, сосредоточены на работе по борьбе с реальным терроризмом. А вот эффективных механизмов и методов борьбы с телефонным терроризмом очень мало. То есть вычислить преступников вполне возможно, но если сигнал пришел из-за рубежа, задержать на территории другой страны мы их не можем.

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10:4031 июля 2019
Общество
Летние кинотеатры открыли в девяти московских парках
10:2531 июля 2019
Город
Трамп объяснил свою активность в социальных сетях
10:1231 июля 2019
В мире
Правила езды на электросамокатах и сегвеях планируют разработать в ОП
09:5831 июля 2019
Транспорт
Территория вокруг Политеха превратилась в «Музейный парк»
09:4131 июля 2019
Город
Авиация МЧС начала тушение лесных пожаров в Красноярском крае
09:3831 июля 2019
Происшествия
Заместитель генпрокурора Украины призвал жестко решать конфликт в Донбассе
09:3531 июля 2019
В мире
Адресная инвестиционная программа Москвы на 2019 год будет увеличена
09:2531 июля 2019
Город
Архитектурно-художественная подсветка украсит 29 зданий на набережных Москвы-реки
09:1631 июля 2019
Город
Последний день июля в столице может стать самым холодным за 70 лет
09:1531 июля 2019
Город
Главный онколог поддержал идею премирования за выявление рака на медосмотре
09:1431 июля 2019
Общество
Приморские ученые создали роботов, которые сами принимают решения
09:0831 июля 2019
Технологии
Ювелирный магазин обокрали почти на шесть миллионов рублей в Москве
08:5331 июля 2019
Происшествия
Мобильные кабинеты флюорографии смогут посетить москвичи в будни
08:5031 июля 2019
Город
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Аномальное лето в Москве. К чему готовиться городу...

29 июля 16:19
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Что ждать от пересмотра системы импортозамещения...

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