Врачи предупредили о главной опасности летнего похолодания
Врач-терапевт Людмила Лапа объяснила, что резкое понижение температуры воздуха летом чревато не только простудными заболеваниями, но и ухудшением состояния пациентов, чувствительных к перепадам атмосферного давления.
Как уточнила врач, главная рекомендация в такую погоду — одеваться теплее и не переохлаждаться. Гипертоникам и сердечникам следует выполнять все врачебные рекомендации и не пренебрегать назначенной терапией, иначе на фоне перепадов атмосферного давления возрастет угроза инфарктов и инсультов.
Ее коллега, врач-терапевт Екатерина Иванова, рекомендует дважды в день измерять артериальное давление и избегать переутомления. Доктор советует также принять меры по укреплению иммунитета.
При недомогании врачи советуют не совершать трудовых подвигов, а один-два дня посвятить визиту к медикам и лечению, сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что август начнется в Москве с дождей и прохлады: столбики термометров не поднимутся выше 16 градусов.
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