Сергей Шогуров: К 80-летию ВДНХ подходим, завершив огромную часть работ по реконструкции

Даже не верится, что когда-то сельскохозяйственная выставка планировалась лишь как стодневная.

В 1935-м под нее отвели на окраине города болотистые земли, проект отдали на откуп архитектору-романтику: Вячеслав Олтаржевский должен был к 1937 году подготовить все к открытию, чтобы 20-я годовщина Октябрьской революции была встречена достойно. В срок не уложились, срыв сдачи объяснили вредительством, несколько человек, включая Олтаржевского, репрессировали. В итоге торжественное открытие Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВСХВ) состоялось в 1939 году. Главным входом тогда был Северный.

После войны ВСХВ расширили до 206 гектаров и реконструировали, павильоны стали более монументальными, главный вход перенесли. В таком виде выставка открылась 1 августа 1954 года. А через год, в 1955-м, было решено демонстрировать на ней и достижения промышленности, ряд павильонов переоборудовали вновь.

Так к 1959 году возникло новое название — Выставка достижений народного хозяйства, коротко — ВДНХ.

Наши деды и прадеды восхищались этой территорией дворцов, принадлежащих народу. И даже когда жить было совсем нелегко, масштабность фантастического, беспрецедентного комплекса и его блеск убеждали, что совсем скоро все наладится. Городсказка, овеществленная мечта, ВДНХ поражала и влюбляла в себя все поколения — родители бегали сюда на свидания, гуляли возле фонтанов и плакали от гордости за наши достижения в космосе.

А потом все кончилось. Блеск сменили нищета и запустение. Стихийные развалы, торговля лекарствами и рассадой, умирающая на глазах красота — 1990-е стали для ВДНХ не просто испытанием, а периодом затяжной, почти смертельной депрессии. Казалось, все погибло безвозвратно, но...

ВДНХ пережила все, снова подняла голову и заблистала новыми красками. Пять лет назад было принято решение о грандиозной реконструкции выставки: столичное правительство очень хотело вернуть это чудо Москве и ее гостям обновленным, помолодевшим, ярким. И это происходит. Выставка возрождается — ко всеобщей радости.

И накануне юбилея мы говорили о настоящем и будущем выставки с ее генеральным директором Сергеем Шогуровым.

— Сергей Юрьевич, конечно, «во первых строках» мы вас и весь ваш коллектив поздравляем с замечательным событием. Юбилей ВДНХ это праздник для всех, поскольку место это – культовое: оно памятно и дорого пожилым людям, но очень любимо и молодежью. Что сейчас вы видите главной своей задачей?

— А можно - вопросом на вопрос? Вот, скажем, для вас ВДНХ – это что?

— Сказка из детства. Территория фантазий, мечты. Парк для прогулок. Не знаю даже, растерялась…

— Вот. Именно поэтому основная наша задача – «склеить» у москвичей и гостей столицы восприятие этой картинки до целостной и органичной. Надо добиться того, чтобы посетители ВДНХ очень четко понимали, что именно могут тут получить. Согласен, и для меня самого ВДНХ – это набор неких впечатлений, на которые я опираюсь. Сегодня все, кто приходят сюда, находят для себя тут некую «изюминку», нечто такое, что позволяет «заякориться». Но дальше, увы, картинка «разваливается».

— Но для многих ВДНХ – это прекрасная Центральная аллея, и не более, разве нет?

— Именно так. Аллея, с которой можно еще свернуть налево или направо, погулять. И все. Но тут очень много всего, масса различных активностей, которые позволяют занять людей всех возрастов, масса возможностей и образовательных программ, мы ведь реально – город в городе, со своими событиями и повесткой дня. Кроме того есть она и у находящихся на территории резидентов-собственников – я говорю о национальных павильонах в том числе. К слову, они еще в поиске – как правильно позиционировать представляемую ими страну, будь то Армения, Казахстан или Беларусь, ведь на ВДНХ для такой презентации созданы блестящие возможности. Так что подвожу к главному: наша задача – и создать целостную картинку, и выстроить систему, которая позволила бы каждому нашему гостю выстраивать маршруты, полностью соответствующие его желаниям и ожиданиям, тому, что конкретно именно он хочет получить от своего визита. Приехали пожилые люди – для них одно, вы пришли с ребенком – другое, приехали с самокатом – третье. Кстати, сейчас мы отдельно разрабатываем проект, который бы позволил соединить нашу территорию с территорией Ботанического сада.

— Тогда это будет уже не город в городе, а целая страна!

— Да, площадь большая. Но, как вы понимаете, речь идет не о юридическом соединении, а о взаимном интегрировании одной территории в другую. Пришли в Ботанический сад посмотреть на цветущую сакуру? Отлично, а потом – к нам. Или наоборот. Чтобы это заработало, нужна особая навигация. Стоит добавить, что концепция развития ВДНХ предполагает функциональное зонирование всей ее территории, и, в соответствии с этим, наполнение особым смыслом каждой из зон и каждого объекта.

— Для тех, кто не в курсе, поясните, пожалуйста, чуть подробнее.

— Проект реконструкции поделил территорию на семь отдельных зон, но так, что они, живя своими жизнями, составляют все же единое целое. Это образовательный кластер «Парк знаний», наш Парк ремесел, Центральная аллея с музейным городом, тематический Парк аттракционов, выставочная зона – ЭКСПО, ландшафтный парк и парк «Останкино»… Сейчас будем плотно заниматься выставочным комплексом. Зона ЭКСПО объединит три павильона – 70, 75 и новый, построенный вместо демонтированного 69-го. 75-й павильон, который многие знают по осенней книжной выставке, ждет небольшой апгрейд. Легендарный павильон 1967 года, тот, что называют «Монреальским», вызывает почтение и уважение сам по себе. Представьте только - сделан у нас, перевезен в Канаду, там простоял, затем вернулся и продолжает стоять! Он будет реконструирован, и в результате этого мы получим конгрессно-концертный зал на 3700 мест, по своим характеристикам не уступающий современным «коллегам», включая Зарядье. От ЭКСПО, по оси «Рабочий и колхозница» будет променад с ресторанными двориками, различными территориями, смотровой площадкой, на которую можно будет подняться – с высоты 46 метров территория ВДНХ будет видна, как на ладони. Вообще, кстати, когда архитектор Вячеслав Олтаржевский планировал территорию выставки, именно эта арка Северного входа, у 75 павильона, была главной: войдя в нее, человек видел все павильоны, расположенные вдоль Центральной аллеи как бы в перспективе, а знаменитая арка Главного входа появилась уже потом.

— Что будет на этой выставочной зоне?

— Все необходимое – сами выставочные пространства, соединенные галереями, чтобы можно было переходить из одного здания в другое, не выходя на улицу, залы, международный таможенно-складской терминал, парковочные места. На выставки обычно приходят на час-два. Наша задача – увлечь посетителей возможностью продолжения этого визита, и поскольку у нас есть, что предложить, мы уверены, что выставочный комплекс ВДНХ будет объектом вне конкуренции. Я бы так сказал: мы планируем продавать не квадратные метры, а продвигаем иную, новую культуру посещения выставок.

— Вы знаете, слушаю вас и невольно вспоминаю печальные времена на ВДНХ. Торговля, стихийный рынок, развал, а часть территории вообще в полном запустении. Что там происходит сейчас?

— Первая очередь ландшафтного парка была открыта уже прошлым летом. Посетителей встречают и традиционные, и необычные элементы, детская зона в том числе. В запрудной зоне сформировалась отличная прогулочная часть. Четыре пруда, что там существовали, никогда прежде не чистились, и вот это произошло. Слой ила местами доходил до двух метров, вместе с грязью со дна доставали даже какие-то объекты военной поры. Сейчас все вычищено до естественного песчаного дна, пруды перетекают друг в друга, территория озеленена и приведена в порядок, сами берега всех каскадных прудов благоустроены, есть лодочные станции. Там нельзя купаться, но можно принять солнечные ванны. ВДНХ все же не территория для купаний.

— Вы сказали про озеленение, и я вспомнила: шла к вам и отметила, что в розах на Центральной аллее нет ни единого сорняка. Это, конечно, удивительно.

— Центральная аллея – наша гордость, со всеми ее красотами и фонтанами. Что же касается цветов и озеленения, то это целая наука. Более двух миллионов цветов было высажено по программе озеленения, причем историческая задумка была соблюдена полностью. Мы от себя не добавили ничего, ни единого цветка, все цветочные и цветовые решения соответствуют тем описаниям, которые были сделаны более 60 лет назад. Другое дело, что современные реалии диктуют все же свои правила. Например, сейчас в моде фотографирование и селфи, и это обязало нас предусмотреть возможность подходов к тому же «Каменному цветку». Пришлось приспосабливаться – закладывать специальные дорожки через цветники, чтобы избежать «натоптышей» на газонах и уберечь цветы от вытаптывания.

— Кстати, о «Каменном цветке». Сейчас споры о нем утихли, но после завершения реставрации шума было много: слишком яркий. Как «отбивались»?

— Вы же понимаете, что сам статус объекта культурного наследия ко многому обязывает, а они у нас тут на каждом шагу. Дискуссия и правда была бурной. Просто люди привыкли видеть этот фонтан таким, каким он был долгие годы – серо-черным, темным, с какими-то отдельными цветовыми вкраплениями, старые смальты были покрыты налетом и давно «потухли» под слоем отложений и грязи. А по историческому проекту в облицовке фонтана использовалось порядка 7 основных цветов смальты и до 200 их цветовых оттенков! И мы реализовали все именно в тех цветовых решениях, в котором «Каменный цветок» был задуман. Когда он был серым и грязным – говорили, что это плохо. Когда ему вернули историческое соответствие задумке – стали говорить, что он похож на китайскую подделку. Вот, посмотрите сами (Сергей Юрьевич показывает две коробочки – со старыми смальтами и новыми) – никакой разницы, ни на полтона, только одни – грязные и выцветшие, а эти смальты – новые. Кстати, реакция на «Каменный цветок» была острой до его запуска. Сейчас вода несколько «притушила» блеск камней, как и было обещано реставраторами, стихли и разговоры.

— А что вы, Сергей Юрьевич, могли бы назвать на ВДНХ «хитами» посещений?

— Мы ведем учетную политику, и примерно полгода уже проводим ежедневный анализ посещаемости объектов. Важно было понять, что пользуется спросом, а где требуется доработка, поиск решений – как сделать так, чтобы люди доходили до тех или иных объектов в рамках нашей общей политики. Доминирует, конечно, павильон «Космос». Но знаете, в моем понимании это вообще эталонный образец музей, поскольку в нем различными способами достигается максимальный эффект от посещения, заставляющий потом прийти в него еще раз. Туда, кстати, приходят на час-два, а по-хорошему, чтобы вдумчиво его обойти, нужен день как минимум. Кроме того, в лидерах Мосаквариум, особенно когда в нем меняются программы, мультимедийный исторический парк «Россия – моя история», Техноград, куда приходят и взрослые, желающие освоить какие-то новые умения и навыки, и дети, которые хотят получить представление о той или иной профессии. Кстати, сертификаты там выдаются реальные, или можно пользоваться в дальнейшем. Очень популярен и «Макет Москвы». Сегодня есть план по его развитию до третьего кольца, мы уже думаем о том, в какой бы достойный павильон его переместить – вскоре понадобится смотреть на него сверху, поскольку глазом объять все будет просто нереально. Очень многих интересует «Умный город» - детище Департамента информационных технологий города Москвы. Причем туда ходят как дети, так и главы иностранных государств. К хорошему всегда привыкают быстро, а для многих гостей города наши инновации в смысле образования или организации городского хозяйства – сплошное удивление. Конечно, очень посещаемой частью Выставки остается Центральная аллея — главная наша прогулочная зона. Тут сконцентрировано большинство памятников: 28 из 49 объектов культурного наследия.

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— А есть на территории ВДНХ объекты, которые после окончания реконструкции полностью изменят свой функционал?

— Ответ будет долгим. Смотрите. ВДНХ – это территория, которая сама себя меняла в зависимости от реалий времени и задач, поставленных государством. Некоторые павильоны на ВДНХ меняли свои названия по четыре раза! И сегодня, конечно, многие павильоны переживают и новую загрузку, и новое смысловое наполнение. Если бы ВДНХ создавали сейчас, павильон Нефти и газа совершенно точно был бы масштабнее, чем павильон сельского хозяйства. Но во времена рождения ВДНХ ставка делалась именно на него, и даже восстановленные фонари на Центральной аллее имеют вид колосьев. Если дискутировать по поводу возвращенного исторического названия, то первые его буквы сегодня актуальнее вторых двух: выставка достижений у нас остается, поскольку они есть, а вот народное хозяйство потихоньку уходит. Исходя из стратегии развития ВДНХ, национальные павильоны останутся национальными павильонами, а их смысловое наполнение зависит от замысла их руководства. Что же касается полного перерождения некоторых павильонов, то оно может быть замкнуто на зонирование, о котором я говорил в самом начале. К тому же, согласитесь, трудно представить, чтобы мы, представляя животноводческий комплекс, держали сегодня на ВДНХ овец, но есть современные решения, позволяющие и в таких павильонах не вступать в конфликт с комфортным помещением выставки. «Коневодство» останется, и в наших планах обновление манежной территории, которая позволит Кремлевской школе верховой езды организовывать тут свои мероприятия в формате джигитовок и выступлений. В бывшей «Химической промышленности» (павильон №20) благодаря усилиям SMP Racing, самой масштабной и успешной автоспортивной организацией в России, разместится Центральный Дом Автоспорта – со своим музеем, тренировочными симуляторами, спортивным клубом, возможностью показа кольцевых гонок. Все это кажется ценным в рамках популяризации автоспорта. Появятся у нас и павильоны Росатома и РЖД. Разместится и музейно-выставочный комплекс гаража особого назначения ФСО России. В частности, там будут выставлены для осмотра автомобили, на которых ездили первые лица страны, начиная с Ленина и до нашего времени, а также отечественные разработки типа «Ауруса». Планов, словом, много, остается лишь быстрее их реализовывать.

— Не могу не спросить про аттракционы… Когда-то это была весьма привлекательная часть ВДНХ.

— Исторически они располагались слева от центрального входа, там же будут и теперь, только протянутся дальше. У нас в замыслах – построить парк из 12 аттракционов, пять из которых будут круглогодичными. Часть аттракционов будут привычными – это всякого рода цепочки, другие же станут сюрпризами. Две «американские горки» под куполом запланированы, причем под них уже отлита плита. Некоторые аттракционы, спроектированные специально для ВДНХ, расположатся в павильонах – например, это специально разработанная с применением вр-технологий комната страха. Точно так же, как и везде, на этой территории развлечений можно будет получить и образовательный контент.

Предвосхищая вопрос о колесе обозрения, скажу: инвестор, готовый прийти и построить его, у нас есть. Все пожелания местных жителей были максимально учтены: конструкция будет бесшумной и бессветовой, мы максимально отделили ее зеленым забором и отодвинули от жилых домов, чтобы никакого дискомфорта людям она не доставляла.

— Реалии таковы, что вы обязаны зарабатывать.

— Да, и нам кажется, что это интересный проект с точки зрения экономики. И частные инвесторы, отлично умеющие считать деньги, отлично это понимают. Прошлый год завершился для нас цифрой в 30 миллионов, в этом году мы хотим ее перешагнуть, хотя забегать вперед вряд ли стоит. Радует другое. Те вложения, которые сделало в ВДНХ Правительство Москвы, находят свое отражение в инвестиционном рубле. Люди приходят сюда и начинают вкладывать средства в эту территорию, видя ее перспективы. Сейчас на каждый рубль вложений правительства у нас есть уже порядка 80 копеек инвестиционных вложений, и если все пойдет так же дальше, мы вскоре сравняем этот баланс или перешагнем его. Самый живой пример приведу. Еще пять лет назад на территории ВДНХ были исключительно какие-то забегаловки или непонятные точки общепита, и даже представить себе, что на этой территории можно встретить приличного ресторатора, было невозможно. Сейчас к нам приходят известные в Москве бренды с вменяемой ценовой политикой и нормальными качественными характеристиками. А хороших постепенно сменят лучшие: мы это тоже уже наблюдаем. Причем качественная характеристика в нашем понимании будет только повышаться. Ведь чем комфортнее будет территория, чем больше будет посетителей и чем выше будут их требования к тому продукту, который они хотят получить, тем лучше будет результат.

— Сейчас все парки, зоны отдыха и развлечений, объекты культурного назначения и наполнения взяли курс на круглогодичность. Как ВДНХ «ведет себя» в этом плане»?

— Вот видите, вы снова сказали «парки», при том, что мы значительно более сложная территория, чем любая парковая… Значит, в правильном направлении работаем. К вашему вопросу: да, мы раньше тоже испытывали зимой трудности с посещениями. Но у нас есть преимущества. Часть активностей у нас сосредоточена в объектах недвижимости. Зима накладывает свои отпечатки, вы правы, но все же тот каток, что был исторически самым большим в Европе, и в предыдущий год уменьшался только из-за реставрации фонтанов, в этом году развернется в полном масштабе. Зимой тут жизнь не утихает, она лишь видоизменяется. Мы уже работаем над зимней маршрутизацией, собираем предложения от каждого павильона – чем он собирается развлекать и удивлять своих гостей. Сориентироваться в возможностях нашим гостям поможет и наш сайт – мы его перезапустили только что, он позволяет очень быстро освоиться и выстроить для себя маршрут. Прошлой зимой, например, мы отработали семь первых тематических маршрутов по территории ВДНХ. Маршруты были представлены как на сайте, так и в формате навигационных карт на территории.

— Сергей Юрьевич, вы вот говорите о маршрутизации осмысленной, о целях и задачах посещения выставки, а я несколько раз, честно признаюсь, на ВДНХ путалась и почти заблудилась.

— Да, верно, территория огромная и непростая. И самый популярный вопрос, который задают нашим работникам гости, стоит им увидеть куртку с буквами «ВДНХ», это именно «скажите, как пройти к…»? Работаем и над этим. Наша цель и задача – сделать так, чтобы человек в абсолютно любой точке ВДНХ мог мгновенно сориентироваться и понять, как ему пройти туда-то или туда-то.

— А вы сами на территории уже не путаетесь?

— Уже нет, потому что успел ее и пешком пройти, и проехать. Ну и поскольку мы хотим каждый закоулок включить в общую схему работы, пришлось все изучать детально.

— Как вы справляетесь с таким гигантом? Одних подчиненных у вас...?

— …3000 человек. Столько народу в группе компаний ВДНХ. Как справляюсь – не мне судить. Ну, скажу так: это живой организм, очень помогают отработанные процессы, что-то находится пока в стадии выстраивания. Помогает и правило, которого я неукоснительно придерживаюсь: все жалобы читаю сам. Причем, народ не разбирает – ему что-то не понравилось на частном объекте или не на частном, в этом смысле нас воспринимают очень целостно и пишут обо всем, чем недовольны, нам. Сейчас баланс жалоб и благодарностей, кстати, примерно один к одному, когда случится перевес в сторону благодарностей и добрых слов – будем считать, мы победили.

— Так и тянет спросить: ну когда же можно будет сказать: все сделано! Реконструкция колоссальная, понятно. Но…

— Вопрос «когда» в данном случае риторический. Вы же понимаете масштабы… Сейчас начинается интересный период: к юбилею мы подходим, завершив огромную часть работ. В большинстве павильонов уже за первые два года были проведены первоочередное благоустройство и противоаварийные работы, уже заменены и модернизированы инженерные коммуникации, разобрались с энергетикой. Мы находимся в той точке, когда многие сложности пройдены, может, не всем видимые… Дальше остается реализация плана стратегического развития - без пауз и потери скорости. И работа над целостностью восприятия. Будем работать.

— А вы бываете на ВДНХ просто как посетитель, или это уже невозможно – с учетом должности?

— Ну, полного раздвоения личности уже, конечно, быть не может. И если я пришел на ВДНХ прогуляться с семьей или посетить какой-то концерт на выходных, то в понедельник у меня что-то обязательно будет на карандаше. Как посетитель, я оцениваю, сколько стоял в очереди, что было удобно, а что не очень, что и как организовано. Поначалу вообще было удобно все узнавать на личном опыте, поскольку меня еще не узнавали. Впрочем, ВДНХ – территория большая, при желании и сейчас можно затеряться в толпе (смеется). Ну а из кабинета я смотрю на происходящее как управленец, и делаю другие выводы. Сейчас я уверен, что в рамках этого юбилейного года мы твердо встали на путь к выздоровлению ВДНХ, поворотные точки пройдены, осталось лишь сделать пару управленческих инъекций.

— Наш номер выходит непосредственно в день рождения ВДНХ. На празднование юбилея приглашаете?

— Да, всех и с удовольствием! Приходите, с 1 по 4 августа у нас очень много праздничных событий. Они посвящены и пропитаны духом перерождения ВДНХ и ретроспективой рассказов о том, что происходило с выставкой за годы ее долгой жизни. По истории ВДНХ можно реально проследить историю нашей страны, и наоборот – понять, как в тот или иной момент времени расставлялись акценты, каким смыслом наполнялась территория в разные годы. Кстати, кроме концертов и различных программ мы подготовили ряд сюрпризов. Один приоткрою: уже сегодня вечером в небо над ВДНХ поднимутся 500 дронов – нам разрешили это в связи с особым случаем. Они устроят настоящее шоу. Не исключаю, что оно будет занесено в книгу рекордов ВДНХ, к мысли о создании которой мы подошли. Дело в том, что большое количество мероприятий на нашей территории носят рекордный характер – от самого большого количества танцующих пар до самого длинного в стране станка – слышали наверняка, недавно урок возле него проводил Николай Цискаридзе.

— Тогда позвольте вам пожелать еще один рекорд – рекорд посещаемости, и пусть он будет установлен в эти четыре дня.

— Очень на это надеемся и еще раз приглашаем всех – и москвичей, и гостей города.

В ТЕМУ

Освоение земель под Сельскохозяйственную выставку на городской окраине началось в 1935 году. Главным архитектором временной (сто дней) выставки был назначен Вячеслав Олтаржевский. Открытие было запланировано к двадцатилетию Октябрьской социалистической революции (в 1937 году), но в срок не уложились. Срыв сдачи объяснили вредительством, несколько человек были репрессированы, включая Олтаржевского. Торжественное открытие Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВСХВ) состоялось в 1939 году. Главным входом был Северный. После войны ВСХВ расширили до 206 га и реконструировали, павильоны сделали более монументальными, главный вход перенесли, ориентировав его на Ярославское шоссе. В таком виде выставка открылась 1 августа 1954 года.



В 1955 году было решено здесь же демонстрировать также и достижения промышленности, ряд павильонов переоборудовали. Следствием этого стало появление в 1959 году нового названия – «Выставка Достижений народного хозяйства». Пережив непростые времена в 1990-е, ныне ВДНХ возрождается – к всеобщей радости.

СПРАВКА

Сергей Юрьевич Шогуров родился 24 июля 1976 года в Магдебурге, Германия. После школы до 1993 года учился в Казанском суворовском военном училище, затем окончил Нижегородское высшее военное училище тыла по специальности «менеджмент». После армии служил в органах внутренних дел, затем работал в Счетной палате России. С 2010 года работал в столичном правительстве: был заместителем руководителя Департамента имущества, а затем руководил Госинспекцией по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы. С сентября 2018 года Сергей Шогуров является Генеральным директором Акционерного Общества «Выставка Достижений Народного Хозяйства». Имеет репутацию последовательного и эффективного управленца. Женат, воспитывает троих сыновей.

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