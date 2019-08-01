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Сергей Шогуров: К 80-летию ВДНХ подходим, завершив огромную часть работ по реконструкции

Ольга Кузьмина
• 07:20 • 1 августа 2019
Гендиректор АО «ВДНХ» Сергей Шогуров на фоне арки Северного входа выставки
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Гендиректор АО «ВДНХ» Сергей Шогуров на фоне арки Северного входа выставки
Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»
1 августа любимое место миллионов москвичей и гостей столицы, гордость города, легендарная ВДНХ отмечает знаковый, солидный юбилей.

Даже не верится, что когда-то сельскохозяйственная выставка планировалась лишь как стодневная.

В 1935-м под нее отвели на окраине города болотистые земли, проект отдали на откуп архитектору-романтику: Вячеслав Олтаржевский должен был к 1937 году подготовить все к открытию, чтобы 20-я годовщина Октябрьской революции была встречена достойно. В срок не уложились, срыв сдачи объяснили вредительством, несколько человек, включая Олтаржевского, репрессировали. В итоге торжественное открытие Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВСХВ) состоялось в 1939 году. Главным входом тогда был Северный.

После войны ВСХВ расширили до 206 гектаров и реконструировали, павильоны стали более монументальными, главный вход перенесли. В таком виде выставка открылась 1 августа 1954 года. А через год, в 1955-м, было решено демонстрировать на ней и достижения промышленности, ряд павильонов переоборудовали вновь.

Так к 1959 году возникло новое название — Выставка достижений народного хозяйства, коротко — ВДНХ.

Наши деды и прадеды восхищались этой территорией дворцов, принадлежащих народу. И даже когда жить было совсем нелегко, масштабность фантастического, беспрецедентного комплекса и его блеск убеждали, что совсем скоро все наладится. Городсказка, овеществленная мечта, ВДНХ поражала и влюбляла в себя все поколения — родители бегали сюда на свидания, гуляли возле фонтанов и плакали от гордости за наши достижения в космосе.

А потом все кончилось. Блеск сменили нищета и запустение. Стихийные развалы, торговля лекарствами и рассадой, умирающая на глазах красота — 1990-е стали для ВДНХ не просто испытанием, а периодом затяжной, почти смертельной депрессии. Казалось, все погибло безвозвратно, но...

ВДНХ пережила все, снова подняла голову и заблистала новыми красками. Пять лет назад было принято решение о грандиозной реконструкции выставки: столичное правительство очень хотело вернуть это чудо Москве и ее гостям обновленным, помолодевшим, ярким. И это происходит. Выставка возрождается — ко всеобщей радости.

И накануне юбилея мы говорили о настоящем и будущем выставки с ее генеральным директором Сергеем Шогуровым.

— Сергей Юрьевич, конечно, «во первых строках» мы вас и весь ваш коллектив поздравляем с замечательным событием. Юбилей ВДНХ это праздник для всех, поскольку место это – культовое: оно памятно и дорого пожилым людям, но очень любимо и молодежью. Что сейчас вы видите главной своей задачей?

— А можно - вопросом на вопрос? Вот, скажем, для вас ВДНХ – это что?

— Сказка из детства. Территория фантазий, мечты. Парк для прогулок. Не знаю даже, растерялась…

— Вот. Именно поэтому основная наша задача – «склеить» у москвичей и гостей столицы восприятие этой картинки до целостной и органичной. Надо добиться того, чтобы посетители ВДНХ очень четко понимали, что именно могут тут получить. Согласен, и для меня самого ВДНХ – это набор неких впечатлений, на которые я опираюсь. Сегодня все, кто приходят сюда, находят для себя тут некую «изюминку», нечто такое, что позволяет «заякориться». Но дальше, увы, картинка «разваливается».

— Но для многих ВДНХ – это прекрасная Центральная аллея, и не более, разве нет?

— Именно так. Аллея, с которой можно еще свернуть налево или направо, погулять. И все. Но тут очень много всего, масса различных активностей, которые позволяют занять людей всех возрастов, масса возможностей и образовательных программ, мы ведь реально – город в городе, со своими событиями и повесткой дня. Кроме того есть она и у находящихся на территории резидентов-собственников – я говорю о национальных павильонах в том числе. К слову, они еще в поиске – как правильно позиционировать представляемую ими страну, будь то Армения, Казахстан или Беларусь, ведь на ВДНХ для такой презентации созданы блестящие возможности. Так что подвожу к главному: наша задача – и создать целостную картинку, и выстроить систему, которая позволила бы каждому нашему гостю выстраивать маршруты,  полностью соответствующие его желаниям и ожиданиям, тому, что конкретно именно он хочет получить от своего визита. Приехали пожилые люди – для них одно, вы пришли с ребенком – другое, приехали с самокатом – третье. Кстати, сейчас мы отдельно разрабатываем проект, который бы позволил соединить нашу территорию с территорией Ботанического сада.

— Тогда это будет уже не город в городе, а целая страна!

— Да, площадь большая. Но, как вы понимаете, речь идет не о юридическом соединении, а о взаимном интегрировании одной территории в другую. Пришли в Ботанический сад посмотреть на цветущую сакуру? Отлично, а потом – к нам. Или наоборот. Чтобы это заработало, нужна особая навигация. Стоит добавить, что концепция развития ВДНХ предполагает функциональное зонирование всей ее территории, и, в соответствии с этим, наполнение особым смыслом каждой из зон и каждого объекта.

— Для тех, кто не в курсе, поясните, пожалуйста, чуть подробнее.

— Проект реконструкции поделил территорию на семь отдельных зон, но так, что они, живя своими жизнями, составляют все же единое целое. Это образовательный кластер «Парк знаний», наш Парк ремесел, Центральная аллея с музейным городом, тематический Парк аттракционов, выставочная зона – ЭКСПО, ландшафтный парк и парк «Останкино»… Сейчас будем плотно заниматься выставочным комплексом. Зона ЭКСПО объединит три павильона – 70, 75 и новый, построенный вместо демонтированного 69-го. 75-й павильон, который многие знают по осенней книжной выставке, ждет небольшой апгрейд. Легендарный павильон 1967 года, тот, что называют «Монреальским», вызывает почтение и уважение сам по себе. Представьте только - сделан у нас, перевезен в Канаду, там простоял, затем вернулся и продолжает стоять! Он будет реконструирован, и в результате этого мы получим конгрессно-концертный зал на 3700 мест, по своим характеристикам не уступающий современным «коллегам», включая Зарядье. От ЭКСПО, по оси «Рабочий и колхозница» будет променад с ресторанными двориками, различными территориями, смотровой площадкой, на которую можно будет подняться – с высоты 46 метров территория ВДНХ будет видна, как на ладони. Вообще, кстати, когда архитектор Вячеслав Олтаржевский планировал территорию выставки, именно эта арка Северного входа, у 75 павильона, была главной: войдя в нее, человек видел все павильоны, расположенные вдоль Центральной аллеи как бы в перспективе, а знаменитая арка Главного входа появилась уже потом.  

— Что будет на этой выставочной зоне?

— Все необходимое – сами выставочные пространства, соединенные галереями, чтобы можно было переходить из одного здания в другое, не выходя на улицу, залы, международный таможенно-складской терминал, парковочные места. На выставки обычно приходят на час-два. Наша задача – увлечь посетителей возможностью продолжения этого визита, и поскольку у нас есть, что предложить, мы уверены, что выставочный комплекс ВДНХ будет объектом вне конкуренции. Я бы так сказал: мы планируем продавать не квадратные метры, а продвигаем иную, новую культуру посещения выставок.

— Вы знаете, слушаю вас и невольно вспоминаю печальные времена на ВДНХ. Торговля, стихийный рынок, развал, а часть территории вообще в полном запустении. Что там происходит сейчас?

— Первая очередь ландшафтного парка была открыта уже прошлым летом. Посетителей встречают и традиционные, и необычные элементы, детская зона в том числе. В запрудной зоне сформировалась отличная прогулочная часть. Четыре пруда, что там существовали, никогда прежде не чистились, и вот это произошло. Слой ила местами доходил до двух метров, вместе с грязью со дна доставали даже какие-то объекты военной поры. Сейчас все вычищено до естественного песчаного дна, пруды перетекают друг в друга, территория озеленена и приведена в порядок, сами берега всех каскадных прудов благоустроены, есть лодочные станции. Там нельзя купаться, но можно принять солнечные ванны. ВДНХ все же не территория для купаний.

— Вы сказали про озеленение, и я вспомнила: шла к вам и отметила, что в розах на Центральной аллее нет ни единого сорняка. Это, конечно, удивительно.

— Центральная аллея – наша гордость, со всеми ее красотами и фонтанами. Что же касается цветов и озеленения, то это целая наука. Более двух миллионов цветов было высажено по программе озеленения, причем историческая задумка была соблюдена полностью. Мы от себя не добавили ничего, ни единого цветка, все цветочные и цветовые решения соответствуют тем описаниям, которые были сделаны более 60 лет назад. Другое дело, что современные реалии диктуют все же свои правила. Например, сейчас в моде фотографирование и селфи, и это обязало нас предусмотреть возможность подходов к тому же «Каменному цветку». Пришлось приспосабливаться – закладывать специальные дорожки через цветники, чтобы избежать «натоптышей» на газонах и уберечь цветы от вытаптывания.

— Кстати, о «Каменном цветке». Сейчас споры о нем утихли, но после завершения реставрации шума было много: слишком яркий. Как «отбивались»?

— Вы же понимаете, что сам статус объекта культурного наследия ко многому обязывает, а они у нас тут на каждом шагу. Дискуссия и правда была бурной. Просто люди привыкли видеть этот фонтан таким, каким он был долгие годы – серо-черным, темным, с какими-то отдельными цветовыми вкраплениями, старые смальты были покрыты налетом и давно «потухли» под слоем отложений и грязи. А по историческому проекту в облицовке фонтана использовалось порядка 7 основных цветов смальты и до 200 их цветовых оттенков! И мы реализовали все именно в тех цветовых решениях, в котором «Каменный цветок» был задуман. Когда он был серым и грязным – говорили, что это плохо. Когда ему вернули историческое соответствие задумке – стали говорить, что он похож на китайскую подделку. Вот, посмотрите сами (Сергей Юрьевич показывает две коробочки – со старыми смальтами и новыми) – никакой разницы, ни на полтона, только одни – грязные и выцветшие, а эти смальты – новые. Кстати, реакция на «Каменный цветок» была острой до его запуска. Сейчас вода несколько «притушила» блеск камней, как и было обещано реставраторами, стихли и разговоры.

— А что вы, Сергей Юрьевич, могли бы назвать на ВДНХ «хитами» посещений?

— Мы ведем учетную политику, и примерно полгода уже проводим ежедневный анализ посещаемости объектов. Важно было понять, что пользуется спросом, а где требуется доработка, поиск решений – как сделать так, чтобы люди доходили до тех или иных объектов в рамках нашей общей политики. Доминирует, конечно, павильон «Космос». Но знаете, в моем понимании это вообще эталонный образец музей, поскольку в нем различными способами достигается максимальный эффект от посещения, заставляющий потом прийти в него еще раз. Туда, кстати, приходят на час-два, а по-хорошему, чтобы вдумчиво его обойти, нужен день как минимум. Кроме того, в лидерах Мосаквариум, особенно когда в нем меняются программы,  мультимедийный исторический парк «Россия – моя история», Техноград, куда приходят и взрослые, желающие освоить какие-то новые умения и навыки, и дети, которые хотят получить представление о той или иной профессии. Кстати, сертификаты там выдаются реальные, или можно пользоваться в дальнейшем. Очень популярен и «Макет Москвы». Сегодня есть план по его развитию до третьего кольца, мы уже думаем о том, в какой бы достойный павильон его переместить – вскоре понадобится смотреть на него сверху, поскольку глазом объять все будет просто нереально. Очень многих интересует «Умный город» - детище Департамента информационных технологий города Москвы. Причем туда ходят как дети, так и главы иностранных государств. К хорошему всегда привыкают быстро, а для многих гостей города наши инновации в смысле образования или организации городского хозяйства – сплошное удивление. Конечно, очень посещаемой частью Выставки остается Центральная аллея — главная наша прогулочная зона. Тут сконцентрировано большинство памятников: 28 из 49 объектов культурного наследия.

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— А есть на территории ВДНХ объекты, которые после окончания реконструкции полностью изменят свой функционал?

— Ответ будет долгим. Смотрите. ВДНХ – это территория, которая сама себя меняла в зависимости от реалий времени и задач, поставленных государством. Некоторые павильоны на ВДНХ меняли свои названия по четыре раза! И сегодня, конечно, многие павильоны переживают и новую загрузку, и новое смысловое наполнение. Если бы ВДНХ создавали сейчас, павильон Нефти и газа совершенно точно был бы масштабнее, чем павильон сельского хозяйства. Но во времена рождения ВДНХ ставка делалась именно на него, и даже восстановленные фонари на Центральной аллее имеют вид колосьев. Если дискутировать по поводу возвращенного исторического названия, то первые его буквы сегодня актуальнее вторых двух: выставка достижений у нас остается, поскольку они есть, а вот народное хозяйство потихоньку уходит. Исходя из стратегии развития ВДНХ, национальные павильоны останутся национальными павильонами, а их смысловое наполнение зависит от замысла их руководства. Что же касается полного перерождения некоторых павильонов, то оно может быть замкнуто на зонирование, о котором я говорил в самом начале. К тому же, согласитесь, трудно представить, чтобы мы, представляя животноводческий комплекс, держали сегодня на ВДНХ овец, но есть современные решения, позволяющие и в таких павильонах не вступать в конфликт с комфортным помещением выставки. «Коневодство» останется, и в наших планах обновление манежной территории, которая позволит Кремлевской школе верховой езды организовывать тут свои мероприятия в формате джигитовок и выступлений. В бывшей «Химической промышленности» (павильон №20) благодаря усилиям SMP Racing, самой масштабной и успешной автоспортивной организацией в России, разместится Центральный Дом Автоспорта – со своим музеем, тренировочными симуляторами, спортивным клубом, возможностью показа кольцевых гонок. Все это кажется ценным в рамках популяризации автоспорта. Появятся у нас и павильоны Росатома и РЖД.  Разместится и музейно-выставочный комплекс гаража особого назначения ФСО России. В частности, там будут выставлены для осмотра автомобили, на которых ездили первые лица страны, начиная с Ленина и до нашего времени, а также отечественные разработки типа «Ауруса». Планов, словом, много, остается лишь быстрее их реализовывать. 

— Не могу не спросить про аттракционы… Когда-то это была весьма привлекательная часть ВДНХ.

— Исторически они располагались слева от центрального входа, там же будут и теперь, только протянутся дальше. У нас в замыслах – построить парк из 12 аттракционов, пять из которых будут круглогодичными. Часть аттракционов будут привычными – это всякого рода цепочки, другие же станут сюрпризами. Две «американские горки» под куполом запланированы, причем под них уже отлита плита. Некоторые аттракционы, спроектированные специально для ВДНХ, расположатся в павильонах – например, это специально разработанная с применением вр-технологий комната страха. Точно так же, как и везде, на этой территории развлечений можно будет получить и образовательный контент.

Предвосхищая вопрос о колесе обозрения, скажу: инвестор, готовый прийти и построить его, у нас есть. Все пожелания местных жителей были максимально учтены: конструкция будет бесшумной и бессветовой, мы максимально отделили ее зеленым забором и отодвинули от жилых домов, чтобы никакого дискомфорта людям она не доставляла.

— Реалии таковы, что вы обязаны зарабатывать.

— Да, и нам кажется, что это интересный проект с точки зрения экономики. И частные инвесторы, отлично умеющие считать деньги, отлично это понимают. Прошлый год завершился для нас цифрой в 30 миллионов, в этом году мы хотим ее перешагнуть, хотя забегать вперед вряд ли стоит. Радует другое. Те вложения, которые сделало в ВДНХ Правительство Москвы, находят свое отражение в инвестиционном рубле. Люди приходят сюда и начинают вкладывать средства в эту территорию, видя ее перспективы. Сейчас на каждый рубль вложений правительства у нас есть уже порядка 80 копеек инвестиционных вложений,  и если все пойдет так же дальше, мы вскоре сравняем этот баланс или перешагнем его. Самый живой пример приведу. Еще пять лет назад на территории ВДНХ были исключительно какие-то забегаловки или непонятные точки общепита, и даже представить себе, что на этой территории можно встретить приличного ресторатора, было невозможно. Сейчас к нам приходят известные в Москве бренды с вменяемой ценовой политикой и нормальными качественными характеристиками. А хороших постепенно сменят лучшие: мы это тоже уже наблюдаем. Причем качественная характеристика в нашем понимании будет только повышаться. Ведь чем комфортнее будет территория, чем больше будет посетителей и чем выше будут их требования к тому продукту, который они хотят получить, тем лучше будет результат.  

— Сейчас все парки, зоны отдыха и развлечений, объекты культурного назначения и наполнения взяли курс на круглогодичность. Как ВДНХ «ведет себя» в этом плане»?

— Вот видите, вы снова сказали «парки», при том, что мы значительно более сложная территория, чем любая парковая…  Значит, в правильном направлении работаем. К вашему вопросу: да, мы раньше тоже испытывали зимой трудности с посещениями. Но у нас есть преимущества. Часть активностей у нас сосредоточена в объектах недвижимости. Зима накладывает свои отпечатки, вы правы, но все же тот каток, что был исторически самым большим в Европе, и в предыдущий год уменьшался только из-за реставрации фонтанов, в этом году развернется в полном масштабе. Зимой тут жизнь не утихает, она лишь видоизменяется. Мы уже работаем над зимней маршрутизацией, собираем предложения от каждого павильона – чем он собирается развлекать и удивлять своих гостей. Сориентироваться в возможностях нашим гостям поможет и наш сайт – мы его перезапустили только что, он позволяет очень быстро освоиться и выстроить для себя маршрут. Прошлой зимой, например, мы отработали  семь первых тематических маршрутов по территории ВДНХ. Маршруты были представлены как на сайте, так и в формате навигационных карт на территории.

— Сергей Юрьевич, вы вот говорите о маршрутизации осмысленной, о целях и задачах посещения выставки, а я несколько раз, честно признаюсь, на ВДНХ путалась и почти заблудилась.   

— Да, верно, территория огромная и непростая. И самый популярный вопрос, который задают нашим работникам гости, стоит им увидеть куртку с буквами «ВДНХ», это именно «скажите, как пройти к…»? Работаем и над этим. Наша цель и задача – сделать так, чтобы человек в абсолютно любой точке ВДНХ мог мгновенно сориентироваться и понять, как ему пройти туда-то или туда-то.

— А вы сами на территории уже не путаетесь?

— Уже нет, потому что успел ее и пешком пройти, и проехать. Ну и поскольку мы хотим каждый закоулок включить в общую схему работы, пришлось все изучать детально.

— Как вы справляетесь с таким гигантом? Одних подчиненных у вас...?

— …3000 человек. Столько народу в группе компаний ВДНХ. Как справляюсь – не мне судить. Ну, скажу так: это живой организм, очень помогают отработанные процессы, что-то находится пока в стадии выстраивания. Помогает и правило, которого я неукоснительно придерживаюсь: все жалобы читаю сам. Причем, народ не разбирает – ему что-то не понравилось на частном объекте или не на частном, в этом смысле нас воспринимают очень целостно и пишут обо всем, чем недовольны, нам. Сейчас баланс жалоб и благодарностей, кстати, примерно один к одному, когда случится перевес в сторону благодарностей и добрых слов – будем считать, мы победили.

— Так и тянет спросить: ну когда же можно будет сказать: все сделано! Реконструкция колоссальная, понятно. Но…

— Вопрос «когда» в данном случае риторический. Вы же понимаете масштабы… Сейчас начинается интересный период: к юбилею мы подходим, завершив огромную часть работ. В большинстве павильонов уже за первые два года были  проведены первоочередное благоустройство и противоаварийные работы, уже заменены и модернизированы инженерные коммуникации, разобрались с энергетикой. Мы находимся в той точке, когда многие сложности пройдены, может, не всем видимые… Дальше остается реализация плана стратегического развития - без пауз и потери скорости. И работа над целостностью восприятия. Будем работать.      

— А вы бываете на ВДНХ просто как посетитель, или это уже невозможно – с учетом должности?

— Ну, полного раздвоения личности уже, конечно, быть не может.  И если я пришел на ВДНХ прогуляться с семьей или посетить какой-то концерт на выходных, то в понедельник у меня что-то обязательно будет на карандаше. Как посетитель, я оцениваю, сколько стоял в очереди, что было удобно, а что не очень, что и как организовано. Поначалу вообще было удобно все узнавать на личном опыте, поскольку меня еще не узнавали. Впрочем, ВДНХ – территория большая, при желании и сейчас можно затеряться в толпе (смеется). Ну а из кабинета я смотрю на происходящее как управленец, и делаю другие выводы. Сейчас я уверен, что в рамках этого юбилейного года мы твердо встали на путь к выздоровлению ВДНХ, поворотные точки пройдены, осталось лишь сделать пару управленческих инъекций.

— Наш номер выходит непосредственно в день рождения ВДНХ. На празднование юбилея приглашаете?

— Да, всех и с удовольствием! Приходите, с 1 по 4 августа у нас очень много праздничных событий. Они посвящены и пропитаны духом перерождения ВДНХ и ретроспективой рассказов о том, что происходило с выставкой за годы ее долгой жизни. По истории ВДНХ можно реально проследить историю нашей страны, и наоборот – понять, как в тот или иной момент времени  расставлялись акценты, каким смыслом наполнялась территория в разные годы. Кстати, кроме концертов и различных программ мы подготовили ряд сюрпризов. Один приоткрою: уже сегодня вечером в небо над ВДНХ поднимутся 500 дронов – нам разрешили это в связи с особым случаем. Они устроят настоящее шоу. Не исключаю, что оно будет занесено в книгу рекордов ВДНХ, к мысли о создании которой мы подошли. Дело в том, что большое количество мероприятий на нашей территории носят рекордный характер – от самого большого количества танцующих пар до самого длинного в стране станка – слышали наверняка, недавно урок возле него проводил Николай Цискаридзе.

— Тогда позвольте вам пожелать еще один рекорд – рекорд посещаемости, и пусть он будет установлен в эти четыре дня.

— Очень на это надеемся и еще раз приглашаем всех – и москвичей, и гостей города.

В ТЕМУ

Освоение земель под Сельскохозяйственную выставку на городской окраине началось в 1935 году. Главным архитектором временной (сто дней) выставки был назначен Вячеслав Олтаржевский. Открытие было запланировано к двадцатилетию Октябрьской социалистической революции (в 1937 году), но в срок не уложились. Срыв сдачи объяснили  вредительством, несколько человек были репрессированы, включая Олтаржевского. Торжественное открытие Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВСХВ) состоялось в 1939 году. Главным входом был Северный. После войны ВСХВ расширили до 206 га и реконструировали, павильоны сделали более монументальными, главный вход перенесли, ориентировав его на Ярославское шоссе. В таком виде выставка открылась 1 августа 1954 года.


В 1955 году было решено здесь же демонстрировать также и   достижения промышленности, ряд павильонов переоборудовали. Следствием этого стало появление в 1959 году нового названия – «Выставка Достижений народного хозяйства». Пережив непростые времена в 1990-е, ныне ВДНХ возрождается – к всеобщей радости.

СПРАВКА

Сергей Юрьевич Шогуров родился 24 июля 1976 года в Магдебурге, Германия. После школы до 1993 года учился в Казанском суворовском военном училище, затем окончил Нижегородское высшее военное училище тыла по специальности «менеджмент». После армии служил в органах внутренних дел, затем работал в Счетной палате России. С 2010 года работал в столичном правительстве: был заместителем руководителя  Департамента имущества, а затем руководил Госинспекцией по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы. С сентября 2018 года Сергей Шогуров является Генеральным директором Акционерного Общества «Выставка Достижений Народного Хозяйства». Имеет репутацию последовательного и эффективного управленца. Женат, воспитывает троих сыновей.

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Город
Лекция о современном цифровом мире пройдет в Манеже
21:3031 июля 2019
Культура
Благоустройством парка «Москворецкий» займется победитель конкурса
21:3031 июля 2019
Город
Властям Иркутской области напомнили о контроле коммунальных платежей
21:2931 июля 2019
Внутренняя политика
Стало известно, куда россияне гораздо чаще других ездят в отпуск
21:1731 июля 2019
Туризм
СМИ: Суд Москвы арестовал гражданина РФ по подозрению в госизмене
21:0831 июля 2019
Происшествия
Каждая восьмая шоколадная конфета произведена в Москве
20:5731 июля 2019
Потребление
Ушел из жизни постановщик «Кабаре» и «Призрака оперы»
20:5531 июля 2019
Происшествия
Почти две тысячи человек в Иркутской области остаются без электроснабжения
20:4731 июля 2019
Происшествия
ЦОДД: Изучите скоростной режим в других странах перед отпуском
20:4731 июля 2019
Транспорт
Съемки мультфильма и аэрофутбол: как прошла смена в Московском дворце пионеров
20:1931 июля 2019
Дети
Сергей Собянин утвердил проект планировки территории на севере Москвы
20:1331 июля 2019
Город
Дмитрий Медведев поручил подготовить предложения по созданию лесопожарных центров
20:0831 июля 2019
Внутренняя политика
Грузинская авиакомпания нашла способ обойти запрет на полеты в Россию
19:5731 июля 2019
Общество
Британец провел самое короткое время под стражей за всю историю страны
19:4631 июля 2019
Курьезы
Студенты МГУ представят устройство для быстрой диагностики клещевой инфекции
19:4631 июля 2019
Наука
Пожарные ликвидировали возгорание в квартире на улице Арбат
19:2831 июля 2019
Происшествия
Бесплатные кинопоказы и лекции пройдут для москвичей в Центральном Манеже
19:0331 июля 2019
Культура
День железнодорожника отметят флешмобом на Белорусском вокзале
18:4431 июля 2019
Город
Братья Пресняковы дебютируют в кино как режиссеры
18:4431 июля 2019
Культура
Уголовное дело завели на актера Театра Ермоловой за вырванную дверь такси
18:3231 июля 2019
Происшествия
Памятник погибшим росгвардейцам появится в России
18:2831 июля 2019
Общество
Автобусы повышенной комфортности Коломна — Москва выйдут на маршрут в сентябре
18:2331 июля 2019
Транспорт
Детский сад построят в Крюкове
17:5631 июля 2019
Дети
Чемпион мира по футболу перешел в московский «Спартак»
17:5431 июля 2019
Спорт
Неизвестный избил и ограбил мужчину на юго-востоке Москвы
17:5031 июля 2019
Происшествия
РЖД начнет принимать на работу женщин-машинистов
17:3631 июля 2019
Общество
Цветы к памятнику первому министру путей сообщения России возложили в Москве
17:2831 июля 2019
Город
Алексей Федорченко будет курировать полнометражный дебют Тамары Дондурей
17:2131 июля 2019
Культура
Воспитанники «Сириуса» создали систему дистанционного управления судами
17:1231 июля 2019
Наука
Новый «Король Лев» собрал в прокате 1 миллиард долларов
17:0831 июля 2019
Кино
Полиция задержала актера театра «Современник» за ношение формы ГИБДД
16:5331 июля 2019
Происшествия
Фильм о легендарном вратаре Льве Яшине выйдет в прокат осенью
16:5231 июля 2019
Культура
«Это дело его совести»: Филарет не будет подавать в суд на Порошенко
16:5031 июля 2019
В мире
Москва вошла в топ-50 лучших студенческих городов мира
16:4031 июля 2019
Образование
Коллеги и близкие Владимира Кара-Мурзы проводили журналиста в последний путь
16:3531 июля 2019
Общество
Арка Главного входа ВДНХ станет экраном для видеопроекционного шоу
16:1231 июля 2019
Город
Россияне высказались о причинах возникновения рака легкого
16:1031 июля 2019
Общество
Американский блогер разбился на параплане
16:0131 июля 2019
Происшествия
Более 20 суперсервисов разместят для тестирования гражданами России
15:5631 июля 2019
Технологии
Педиатр объяснил, чем опасны для детей маршмеллоу, орехи и попкорн
15:5531 июля 2019
Дети
Владимир Путин приказал военным подключиться к тушению пожаров в Сибири
15:4531 июля 2019
Происшествия
Началась отделка гранитом станции «Авиамоторная» Большого кольца метро
15:4431 июля 2019
Город
Названы продукты, представляющие смертельную опасность для детей
15:3331 июля 2019
Дети
Следователи проверят информацию о мошенничестве с квартирой на севере Москвы
15:2831 июля 2019
Происшествия
Экономист оценил шансы на укрепление рубля по отношению к доллару и евро
15:2631 июля 2019
Экономика
Владимир Зеленский отказался от подарка в виде своего гипсового бюста
15:2631 июля 2019
В мире
Москвичи могут оплатить парковку через новое приложение
15:1431 июля 2019
Технологии
Сергей Собянин: В Москве 1 сентября откроются 12 новых школ и детских садов
15:0031 июля 2019
Город
СК завел дела по фактам нападения на полицейских на акции 27 июля
14:4631 июля 2019
Закон
Столичные власти приостановили незаконные работы в усадебном доме
14:4431 июля 2019
Город
Смертельный вирус энцефалита обнаружен в США
14:3631 июля 2019
В мире
Эксперт заявил, что Дания не сможет остановить «Северный поток — 2»
14:3231 июля 2019
Экономика
Москва стала одним из самых популярных направлений внутреннего туризма
14:3031 июля 2019
Город
Свадьбу на ВДНХ за три дня сыграют 60 пар
14:2531 июля 2019
Город
Закон об ипотечных каникулах оценили в Госдуме
14:1531 июля 2019
Общество
Директор Московского зоопарка рассказала, как панды переносят столичную погоду
14:0931 июля 2019
Животные
Расписание движения поездов Савеловского направления изменят в августе
14:0931 июля 2019
Город
Эксперт высказался относительно упрощения процедуры получения номеров
13:5831 июля 2019
Общество
Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в автосервисе на Дегунинской улице
13:5131 июля 2019
Происшествия
«Желтый» уровень опасности будет держаться до 1 августа
13:5031 июля 2019
Город
СК завел дело после гибели двух детей под колесами электрички в Подмосковье
13:3831 июля 2019
Происшествия
Сотрудники ФСБ пресекли деятельность преступников, легализовавших мигрантов
13:3331 июля 2019
Происшествия
Москвичи смогут увидеть шоу дронов на праздновании 80-летия ВДНХ
13:3231 июля 2019
Город
Названа дата запуска первого газа по «Северному потоку – 2»
13:3231 июля 2019
Общество
Россельхознадзор прекратил ввоз в страну семечковых и косточковых культур из Китая
13:2631 июля 2019
Общество
Политолог увидел признание Крыма российским в новом иске «Нафтогаза»
13:1831 июля 2019
Экономика
Эксперты назвали самую безопасную область России
13:1431 июля 2019
Общество
Спасатели локализовали пожар в автосервисе на Дегунинской улице
13:0431 июля 2019
Происшествия
Дым от лесных пожаров в Сибири добрался до Монголии
13:0331 июля 2019
Происшествия
Станция Остафьево будет достроена к концу года
12:4831 июля 2019
Город
Неизвестные украли икону у украинской певицы в московском кафе
12:4831 июля 2019
Происшествия
«Умные» счетчики появятся в Новой Москве до 2021 года
12:4431 июля 2019
Город
Москвичей приглашают на тематические экскурсии в честь 61-летия Мосгортранса
12:4231 июля 2019
Транспорт
Победитель аукциона подготовит коммунальную технику к осенне-зимнему сезону
12:4231 июля 2019
Город
Дополнительный многофункциональный центр построят в Новой Москве
12:3131 июля 2019
Город
Синоптики сообщили, когда в Москву придет потепление
12:3131 июля 2019
Город
Чаевые официанту в России можно будет оплатить банковской картой
12:2531 июля 2019
Общество
Разгонять облака в честь Дня ВДВ не планируется
12:2231 июля 2019
Город
СМИ: Пьяный актер вырвал дверь такси в Москве
12:2231 июля 2019
Происшествия
Школьник из Уфы требовал пять миллионов рублей, угрожая взорвать гранату
12:1631 июля 2019
Происшествия
Началось строительство дома по реновации в Лосиноостровском районе
12:1031 июля 2019
Город
Здание в Басманном районе Москвы отремонтируют
12:1031 июля 2019
Город
ВЦИОМ: Большинство россиян уверены, что все виды рака одинаково трудно лечить
12:0831 июля 2019
Здоровье
Экс-депутат Рады о Кличко: Такого неадекватного человека в Киеве не было
12:0531 июля 2019
В мире
Количество летних кафе в столице увеличилось вдвое
12:0131 июля 2019
Город
Началось строительство пересадки со станции «Марьина роща»
11:4731 июля 2019
Город
Адвокат украинских моряков рассказал, когда они смогут вернуться домой
11:4731 июля 2019
Внешняя политика
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Аномальное лето в Москве. К чему готовиться городу...

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