Возвращение выставки

Читать и считать меня научила школа, а любить родину — ВДНХ. Именно здесь я, ребенок, узнал, как велика, прекрасна и обильна моя страна. Как растят пшеницу, плавят сталь и строят электростанции. В скучных учебниках об этом тоже, наверное, говорилось, но в памяти не задерживалось. На выставке же все было ярко и предельно наглядно. Вот самолет, в котором можно полазить, вот жирные, лопающиеся от молока коровы-рекордсменки, вот действующая метеостанция, вот маслянистая нефть в пробирке.

А скромный на вид, но полный сокровищ павильон «Геология»! Громадный прозрачный аметист, я помню тебя до сих пор! А «Юный натуралист»! Мучительной завистью завидовал я счастливцам, которым доверяли чистить клетку красного попугая. А фонтаны! Сонм золотых богинь «Дружбы народов» и чудесная смальта «Каменного цветка»… А Мичуринский сад, а «Космос» под черным куполом в конце главной аллеи!.. Вечером мы здесь падали в вагончики мини-поезда, сил передвигаться самостоятельно не оставалось.

Фонтан «Дружба народов» Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

ВДНХ, празднующая в эти дни 80-летие, уникальна, ничего подобного в мире нет. Попав в Москву, люди шли сначала на Красную площадь, а потом на выставку. Если же времени не хватало, сразу сюда. Разочарованных не было, сама атмосфера заражала радостью и оптимизмом.

А потом случилось то, что случилось. Павильоны превратились в рынки, где под высокими гулкими сводами продавали технику, мед, автомобили, котят. Со стен грустно смотрели на это герои пафосных советских барельефов. «Космос» стал символом бессовестного надувательства: дачникам впаривали синие пионы, тюльпанные деревья и прочую сказочную флору.

Выставка ветшала. Колонны крошились, отваливалась штукатурка, повсюду виднелись потеки. Однажды вблизи выводного круга, где в лучшие времена демонстрировали достижения животноводства, я вдруг расслышал мычание. Это были они, те замечательные коровки моего детства! А я-то подозревал, что их давно пустили на шашлыки, дым от которых заволок, кажется, всю территорию… Выставке был нужен хозяин.

И он, к счастью, нашелся. Огромные средства, вложенные московским правительством в реконструкцию ВДНХ, вернули ей статус главной столичной достопримечательности.

Вновь загорелось золото фонтанов, территория ухожена, один за другим открываются павильоны. В свои 80 выставка не выглядит старушкой, у которой все в прошлом, она стремительно развивается. И главный вопрос: вектор развития? Для ВДНХ мало быть просто музеем советской эпохи. Интереснее создать ультрасовременный выставочно-развлекательный центр, куда бы стремились туристы со всего мира. И где бы наши дети учились любить родину.

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