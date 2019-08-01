Специалисты проведут капитальный ремонт старинного дома в Хамовниках
Кирпичный капитальный дом с мансардой 1912 года постройки, расположенный в столичном районе Хамовники, ждет проведения капитального ремонта.
В настоящее время проектная документация уже согласована.
— В рамках фасадных работ предстоит восстановление штукатурного слоя стен, в том числе их очистка от старых слоев краски, грунтовка и окрашивание. Рустованную часть фасада, декоративные элементы обновят, — передает агентство городских новостей «Москва» сообщение от пресс-службы Москомэкспертизы.
Кроме того, в доме покрасят потолок, заменят оконные блоки, уложат новую плитку на пол и не только. Также в здании планируют провести восстановительные работы в зоне замены коммуникаций.
Добавим, что объект расположен по адресу: Олсуфьевский переулок, дом № 2/4.
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