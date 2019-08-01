Питт и Ди Каприо могут стать номинантами на «Оскар»
Эксперты считают, что актеры Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо могут завоевать премию «Оскар» за роли в фильме «Однажды в Голливуде». Об этом сообщило РИА Новости.
Актерскую игру обоих звезд киноведы оценивают очень высоко. Несмотря на то, что главную роль исполняет Ди Каприо, в Американской академии киноискусств особенно выделяют работу Питта.
Отмечается, что Брэд Питт может сам выдвинуть свою кандидатуру на получение «Оскара» за лучшую роль второго плана, поскольку многие считают, что ведущим актером в картине является именно он.
Фильм «Однажды в Голливуде» известного режиссера Квентина Тарантино рассказывает о попытках телеведущего Рика Далтона (Леонардо Ди Каприо) и его дублера Клиффа Бута (Брэд Питт) построить карьеру в кинематографе.
Премьера в России состоится 8 августа.
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