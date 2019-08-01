Сотрудник НИИ рассказала, что движет «типичным» российским коррупционером
Ведущий научный сотрудник отдела психологического обеспечения прокурорской деятельности НИИ Наталья Ратинова рассказала о том, чем мотивировано поведение «типичного» российского коррупционера. Как выяснилось, это не жадность.
Ратинова утверждает, что главный мотив для получения взяток лежит вне области материального. Все дело в любви к своей семье.
Таким образом, ведущий научный сотрудник НИИ разрушила один из основных стереотипов относительно коррупционеров в России.
— У таких преступников значимость материальных ценностей была невысокой. Наиболее значимые ценности: свобода, семья, любовь и так далее, — приводит РИА Новости слова Натальи Ратиновой.
Материальные ценности отрицаются самими коррупционерами. Это стало известно в результате исследования.
Добавим, что Ратинова подчеркивает и другие мотивы, которые «не интересуют» коррупционеров. В их числе развлечения и общественное признание.