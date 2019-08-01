Каким был первый заработок глав столичных структур и ведомств

1 августа Банк России открыл выставку, посвященную 250-летию со дня появления первых российских бумажных денег. На экспозиции можно увидеть 30 фотографий купюр из музейных собраний, понять, как менялись способы изготовления дензнаков. А вот как заработали свои первые «кровные» руководители столичных структур и ведомств, выяснила «ВМ».

Владимир Жидкин, руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы:

— Если не считать студенческую стипендию, то мой первый полноценный заработок случился после первого курса строительного института на производственной практике. Было это в Саранске, где я тогда жил и учился. Практика у нас была не формальная, а самая настоящая, трудовая. За месяц после сессии я освоил многие строительные специальности, был и каменщиком, и штукатуром, и даже крановщиком. Работали наравне со всеми строителями, прораб нам, студентам, никаких поблажек не делал. Нелегко было, честно признаюсь. Зато понял многие нюансы строительного дела. Да и заработал по тем временам очень даже прилично, больше ста рублей, что для студента было нелишним. Часть от этой зарплаты отдал родителям, на остальные еще успел отдохнуть перед новым учебным годом.

Руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Кирилл Щитов, депутат Московской городской думы:

— Это было глубокое детство, я тогда занимался в театрально-танцевальной студит «Аллегро». Для антрепризного спектакля в определенный момент нужен был маленький ребенок. Задача была нетривиальная — сыграть эпизодичную роль Иисуса Христа в детстве. И труппе предложили посмотреть меня. Тогда мы пришли с мамой и моей младшей сестрой. Мне тогда было чуть больше пяти лет, ей — почти три года. На нас посмотрели. После проб труппа поняла, что на эту роль лучше взять мою сестру, а не меня. Ее проще брать на руки, носить. Конечно, она младше и легче. Моя сестра даже посещала репетиции. Но на генеральном прогоне она испугалась, заплакала и наотрез отказалась выходить на сцену. Помню: труппа в ужасе, смотрят на мою маму, спрашивают, с ней ли старший ребенок. В итоге меня быстро отправляют в гримерку, говорят переодеваться. Выдали костюм, нанесли грим, буквально по ходу объяснили, куда идти и на кого смотреть на сцене. Спектакль прошел отлично, а моим родителям даже выплатили какую-то небольшую сумму. И на мой первый заработок мама купила торт нам с сестрой.

Депутат Московской городской думы Кирилл Щитов Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Александр Семенников, депутат Московской городской думы:

— После восьмого класса я работал в такой организации, как «Зеленстрой», которая занималась поддержанием внешнего вида и уходом за зелеными насаждениями. Я месяц стриг большими ножницами кусты. Первые заработанные деньги отдал родителям. Но тогда, работая, я потерял единственную куртку. Шел дождь, а когда он закончился, я снял верхнюю одежду и продолжил постригать растения. После получения зарплаты маме и папе пришлось купить новую куртку. Сказали мне, что в сухом остатке я приобрел навык подстригания кустов, а в экономическом смысле моя работа оказалась не самой успешной.

Чуть позже, все еще учась в школе, играл в заводской футбольной команде. Мне там платили, я был оформлен инструктором физкультуры. В советское время все футболисты и хоккеисты были оформлены на заводах и фабриках. Это относилось и к молодым, подающимся надежды спортсменам. Я был в их числе.

Депутат Московской городской Думы Александр Семенников Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Антон Ищенко, председатель центрального совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов:

— После девятого класса решили с другом подработать, устроились на крупнейшую в стране птицефабрику «Волга». Много друзей и знакомых по дому, где я жил, трудились на этом предприятии. Они говорили о высоком уровне заработка: до 600 рублей в 1988 году. Мы пошли разнорабочими. Для нас, мальчишек, такие деньги были чем-то недостижимым. Нам пообещали 250 рублей в месяц как стажерам, включили в бригаду. На протяжении двух месяцев мы с другом выполняли все черновые работы, начиная от уборки территории вокруг хранилищ, заканчивая разгрузкой железнодорожных вагонов. Я сейчас понимаю, насколько тогда были тяжелыми условия труда, но мы не спасовали. Комбикорм разгружали, заходили внутрь вагонов, работали в пыли. Дело в том, что если ворошить комбикорм, то он слеживается, затем поднимается страшная пыль, дышать и смотреть невозможно. А респираторы забивались за пять минут. Два месяца работали наравне со старшими товарищами. Но перед нашим расчетом оказалось, что нам поставили другой коэффициент — его понизили из-за нашего возраста. Нам заплатили по 125 рублей за месяц. Но даже тогда эти 250 рублей были как две зарплаты моей мамы — инженера. Это была существенная прибавка в семейный бюджет. Но потратил я первый заработок больше для себя: я приобрел магнитофон «Парус» Саратовского радиоприборного завода. Аппарат долго служил всей семье верой и правдой. А за работу на птицефабрике получил благодарность, соответствующее письмо направили в школу. Директор на линейке зачитала грамоту. Но с деньгами нас обманули. С тех пор воюю с аллергией после такой практики. Но это был первый опыт, в ходе которого я почувствовал, как работает огромный коллектив.

Председатель центрального совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов Антон Ищенко Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Читайте также: Карьера в гору: в университете правительства Москвы прошел ежегодный форум для молодежи