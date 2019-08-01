СК проверяет информацию о несвоевременной госпитализации пациентки клиники
В городском округе Люберцы начата проверка в одной из клиник в связи с информацией об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
По данным Следственного комитета, в СМИ появился сюжет, где рассказывалось, что у клиентки клиники произошел разрыв стенки матки и открылось внутрибрюшное кровотечение.
Решение об экстренной госпитализации было принято врачами только спустя два часа после окончания процедуры.
— Истекающую кровью пациентку отправили в государственную больницу на такси без сопровождения медработника и даже не стали вызывать скорую помощь, — говорится в новости СК РФ по Московской области.
Так, события, о которых шла речь, происходили в прошлом году. Потерпевшая обратилась в полицию с заявлением в мае 2019 года.
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