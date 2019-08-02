Московские математики решили пример, взбудораживший социальные сети

Столичные ученые назвали правильный ответ в примере из школьного курса математики, который широко обсуждается в Сети.

После того, как один из интернет-пользователей предложил решить пример «8:2(2+2)=?», в соцсетях вспыхнула дискуссия. В Интернете заспорили, какой ответ является правильным — 16 или 1.

Как пояснил первый декан факультета математики Высшей школы экономики, доктор физико-математических наук Сергей Ландо, поводом для дискуссии стал порядок арифметических действий при решении примера. В России принят следующий порядок: первым делом выполняются все действия в скобках, затем последовательно, с начала примера, умножение и деление. Третья очередь — сложение и вычитание. Таким образом, ответом в примере является 16.

При этом в других странах может быть принят иной порядок действий, отметил ученый.

Коллегу поддержал заведующий кафедры высшей математики Московского института электронной техники Александр Прокофьев. По его мнению, вопросы возникли именно у взрослых, давно закончивших школу и забывших порядок арифметических действий при решении примеров.

Еще один неоднозначный момент, который отметил Прокофьев, заключается в том, что при подобной записи — опущен знак умножения перед скобкой — можно ошибочно принять пример за дробь, со скобкой в знаменателе. Однако речь идет об умножении, соответственно, правильным ответом является 16, цитирует ТАСС математиков.

Ранее сообщалось, что математики научно обосновали правоту одного из героев комедийного сериала «Теория большого взрыва» Шелдона Купера о превосходстве числа 73 над другими числами.

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