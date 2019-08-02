ФБР подтвердило убийство Джона Диллинджера

Офис Федерального бюро расследований в Чикаго выпустил официальное подтверждение того, что знаменитый гангстер Джон Диллинджер был ликвидирован в 1934 году.

В сообщении говорится, что 22 июля 1934 года агенты ФБР устранили Диллинджера в ходе перестрелки — это событие принято считать началом конца «эры гангстеров» в США.

Однако с тех пор неоднократно появлялись слухи, что Диллинджеру удалось спастись, а вместо гангстера был убит другой член банды. На основе этих слухов потомки Диллинджера объявил о намерении затребовать эксгумацию его останков.

Как отмечает ФБР, в 1933-1934 годах банда Диллинджера совершила череду ограблений банков и полицейских арсеналов, убив не менее десятка человек и ранив семерых. В подтверждение того, что знаменитый гангстер был убит, спецслужба опубликовала во Flickr снимок его посмертной маски.

Ранее ФБР рассекретило доклад о бегстве Гитлера в Аргентину, посвященное еще одной распространенной «городской легенде» — о том, что фюрер не покончил с собой 30 апреля 1945 года в Берлине во время штурма германской столицы советскими войсками, а успел скрыться.

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