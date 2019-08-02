НАСА опровергло выдвижение дополнительных требований к роботу «Федору»
Официальный представитель Национального аэрокосмического агентства США опроверг сообщения о том, что НАСА выдвинуло дополнительные требования к роботу «Федору», он же Skybot F-850 — российской разработке, предназначенной для помощи экипажу Международной космической станции.
Как заявили в НАСА, роботу Skybot F-850 достаточно соответствовать стандартным требованиям, никаких дополнительных параметров нет, сообщает РИА Новости.
Напомним, человекообразный робот «Федор» (FEDOR, Final Experimental Demonstration Object Research) примет участие в научной программе МКС и окажет содействие экипажу в решении технических задач, каких именно — не уточняется.
Ранее в НАСА рассказали, когда российский робот «Федор» будет отправлен на Международную космическую станцию.
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