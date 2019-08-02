Легендарный автозавод обеспечил страну грузовиками и холодильниками

Братья-миллионеры Рябушинские в 1916 году не могли знать, что из их идеи собирать в столице грузовики FIAT вырастет легендарный ЗИЛ.

2 августа 1916 года при большом стечении публики состоялись молебен и закладка первого камня в основание будущего завода по выпуску итальянских грузовиков в Тюфелевой роще Москвы. Договор с главным военно-техническим управлением империи заключили Сергей и Степан Рябушинские. Контракт был на 27 миллионов рублей, за которые купцы должны были изготовить и поставить в армию 1500 грузовиков FIAT-15.

Здание строили знаменитые архитекторы Александр Кузнецов и Артур Лолейт, впоследствии прославившийся как автор школы инженерных расчетов железобетонных конструкций. К 1918 году завод был готов на две трети, завезены пять сотен станков из США, но изготовить ничего не успевали. Пришлось закупить в Италии комплекты и начать «отверточную сборку» машин. Всего на заводе сумели создать 1319 автомобилей.

В августе 1918 года большевики объявили завод собственностью республики, здесь разместили ремонтные мастерские. В годы гражданской войны на предприятии чинили вагоны, грузовики и собирали керосиновые лампы. Первые средства появились в 1923 году. Моделью послужил тот же лицензионный FIAT 15 Ter.

Первая полуторка АМО-Ф-15 была собрана в ночь на 1 ноября 1924 года. Уже 7 ноября колонна из десяти автомобилей прошла по Красной площади на октябрьском параде.

— В 1927-м директором Завода имени Сталина был назначен Иван Лихачев, бывший матрос-балтиец, — напоминает историк Владимир Сидоров. — Вот только собирать грузовик АМО оказалось в десять раз дороже, чем купить в Штатах «Форд»!

Уже в 1934-м начался выпуск легендарного ЗиС-5 (обновленный лицензионный Autocar5S из США) и правительственных ЗиС-101 на базе Buick. В годы войны грузовики «пахали» на фронте и в тылу. В 1950-е создали знаменитые ЗиС-150 и бронетранспортер ЗиС-152, делились технологиями со странами социализма и Китаем. Сейчас на базе построенного в КНР «двойника» ЗиЛа вырос огромный Государственный автоконцерн Китая. Начался выпуск знаменитых холодильников ЗиС (ЗиЛ с 1957-го — прим. «ВМ»), любимых всеми хозяйками страны. Велосипеды, мопеды, автобусы — завод давал стране транспорт. Наиболее удачными и массовыми были грузовики ЗиС-151 и ЗиЛ-130. Под занавес деятельности на заводе трудились более 23 тысяч москвичей.

Сегодня власти столицы дали территории закрывшегося предприятия вторую жизнь — в виде жилого квартала.

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