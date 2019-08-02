Тропических постельных клопов обнаружили в Москве

На территории столицы замечены тропические постельные клопы. Данный вид насекомых является новым для европейской части России, сообщили в Роспотребнадзоре. По данным специалистов, с каждым годом численность этих насекомых увеличивается вдвое.

Сообщается, что резко увеличилось количество вызовов дезинфекторов. При этом насекомых замечают не только в антисанитарных условиях. В случае если вредитель попал хотя бы в одну квартиру, существует риск заражения целого дома.

Появление паразитов чаще всего можно заметить по наличию укусов на теле после сна. Размер редких крупных особей может достигать размера спичечной головки.

— Не доказан до сих пор перенос каких-либо заболеваний постельными клопами. До сих пор ничего, кроме вируса гепатита B. Пока не доказано, что они переносят все остальные опасные заболевания, в отличие от многих других кровососущих насекомых, — рассказал биолог Московского городского центра дезинфекции Роман Хряпин.

Специалист подчеркнул, что среди других неприятных последствий укусов — раздражение кожи и зуд.

Основной период активности постельных клопов приходится на лето и начало отопительного сезона. Чтобы заметить появление вредителей на ранней стадии, дезинфекторы рекомендуют чаще менять постельное белье, передает BFM.

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