Самое великое чудо

Пророк Божий Илия совершил множество чудес. Он повелевал дождем (см. 3 Цар. 17:1), низводил огонь с неба (см. 3 Цар. 18:36), разделял воды реки Иордан (см. 4 Цар. 2:8). Только, по его мнению, ни одно из грозных знамений не могло сравниться с чудом покаяния грешника.

В жизни пророка произошло необычное событие. Он все делал для того, чтобы люди вспомнили о Боге, обратились к Нему. Сколько бы Илия ни трудился, люди коснели во зле и в конце концов захотели пророка убить.

Илия сильно опечалился. Он знал, что за все мерзости, которые люди творили перед лицом Божиим, они достойны были наказания. Только Илия не мог понять, почему Творец медлит, зачем терпит зло. Он стал молить Бога с горечью: «Довольно уже, Господи…»

Через некоторое время Бог призвал его на высокую гору. Когда Илия поднялся наверх, поднялся сильный ветер, раздирающий горы, за ним последовало страшное землетрясение, наконец, запылал огонь, но ни в одном устрашающем явлении природы не было Господа. И вдруг повеял тихий ветер, как говорится в Писании, «глас хлада тонок». В нем Илия почувствовал присутствие Божие (см. 3 Цар. 19:11–12). Это явление укрепляло пророка в дальнейшем служении.

Что открылось Илие на горе Хорив? Та великая истина, о которой написано у пророка Иезекииля: «Я, говорит Господь Бог, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был» (Иез. 33:11). Даже если самый нечестивый человек обратится от греха, изменит свою жизнь, то «не умрет» (Иез. 33:14–15).

Крестный ход в день памяти святого пророка Илии на улице Ильинке в Москве Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Здание мировой истории основано на этой истине. О ней свидетельствуют притчи Господни (см. Мф. 18:12–14; Лк. 15:11–32; Лк. 7:41–43); евангельские эпизоды с покаявшимися разбойником (см. Лк. 23:40), мытарем (см. Лк. 19:2–10) и блудницей (см. Лк. 7:37–48); слова апостолов Петра (см. 2 Пет. 3:9) и Тимофея (см. 1 Тим. 2:4) и др.

Для обращения израильского народа Бог посылал праведного и глубоко верующего пророка Илию. Покаяние было необходимо и во времена Спасителя (см. Мф. 3:2; Мф. 4:17), и сегодня путь ко Христу открывается нам через смирение по примеру Господа (см. Мф. 11:29) и исповедание собственных грехов. Как пишет святитель Игнатий Брянчанинов, нынче необходимо покаянное настроение, «оставление греховной жизни, чтоб вступить в истинное Богопознание и Богослужение».

Христианин, взирая на образ святого пророка Илии, должен просить его, чтобы он помог искренне покаяться — навсегда отречься от греха, изменить собственную жизнь. Тогда Господь явит нам великое чудо: коснется нашего сердца Своей Божественной спасительной благодатью.

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