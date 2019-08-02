ЦОДД посоветовал москвичам, когда лучше выезжать на дачу
Столичным водителям в пятницу, 2 августа, рекомендовали планировать поездки за город до 15:00 и после 19:30. Соответствующее сообщение было опубликовано на странице ГКУ «Центр организации дорожного движения» в сети Twitter.
— Будьте аккуратны на дороге и по возможности отложите поездку на непиковое время — до 15:00 или после 19:30, — указано в сообщении ЦОДД.
Сегодня пятница и (хотя бы) по календарю лето. С 15:30 ждём плотный поток, выезжающих за город. Если будет дождь, то плотный поток станет ещё и медленным. Будьте аккуратны на дороге и, по возможности, отложите поездку на не пиковое время - до 15:00 или после 20:00. pic.twitter.com/A2Bnvx346J— ЦОДД (@gucodd) 2 августа 2019 г.
В центре подчеркнули, что в случае дождя поток автомобилей из города начнет двигаться медленнее.
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