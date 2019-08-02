Ученые сообщили, сколько лет займет восстановление сгоревших в Сибири лесов

После действующих на территории Сибири пожаров сгоревшие леса смогут восстановиться не раньше, чем через 60 лет. Данное предположение высказали ученые Красноярского научного центра.

Специалисты отметили, что в Якутии и Эвенкии этот процесс может занять еще больше времени – порядка 100 лет.

- Соответственно, для восстановления северной тайги может не хватить и целого века, - приводит «Интерфакс» слова старшего научного сотрудника лаборатории лесной пирологии Института леса имени Сукачева КНЦ СО РАН Александра Брюханова.

Кроме того, подчеркивают ученые, из-за деятельности человека и изменений климата временной промежуток между такими пожарами резко сократился. Раньше возгорания в Сибири случались с интервалами от 20 до 50 лет. В последнее время – от 5 до 15 лет.

Добавим, что сейчас, исходя из данных Авиалесоохраны, площадь пожаров на территории Сибири и Дальнего Востока составляет свыше трех миллионов гектаров.

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