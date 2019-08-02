Политолог оценил шансы на вступление Украины в НАТО
Политолог Богдан Безпалько заявил, что украинские власти будут делать все возможное, чтобы доказать США свою преданность., но это не поможет им присоединиться к Североатлантическому альянсу.
Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс 2 августа сообщила, что Украина не сможет стать частью НАТО в ближайшем будущем.
При этом, она считает, что Украина может приблизиться к военно-политическому блоку. Этому может помочь создание специальной комиссии «Украина – НАТО». Также украинская сторона может принять участие в формировании совместного центра кибербезопасности, сообщает RNS.
Политолог Богдан Безпалько считает, что Украина не сможет вступить в НАТО по нескольким причинам.
— Это потребует масштабных вложений в вооруженные силы страны, потребуется перевооружение, переход на новые, достаточно высокие стандарты. А у Украины на все это денег нет, — пояснил эксперт в комментарии ФАН.
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