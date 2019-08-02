СМИ сообщили о смерти 22-летней внучки Роберта Кеннеди
Внучку американского политического деятеля Роберта Кеннеди обнаружили мертвой в фамильном поместье в штате Массачусетс, сообщает The New York Times.
Согласно информации, 22-летняя Сирша Кеннеди-Хилл, рожденная во всемирно известной семье, имела наркотическую зависимость, которая и стала причиной ее смерти. Тело девушки было найдено в семейном поместье, где проживала вдова ее деда.
Стало известно, что Кеннеди-Хилл отвезли в больницу, где врачи пытались ее реанимировать, но их усилия не принесли результата.
— Наши сердца разбиты потерей любимой Сирши. Ее жизнь была наполнена надеждой и любовью, — сообщили о произошедшем родственники девушки.
Проклятие рода Кеннеди — одна из популярных тем в СМИ. Считается, что представители знаменитой фамилии трагически уходят из жизни в молодости.
Так, дедушка умершей Роберт Кеннеди, которому приписывали роман с Мэрилин Монро, ушел из жизни в 1968 году в возрасте 42-х лет. А за несколько лет до этого, в 1963 году, был убит его брат — 35-й президент США Джон Кеннеди, когда ему было 46 лет.