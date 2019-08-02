Реставраторы спасут атлантов на здании Театра Ермоловой
Специалисты Мосгорнаследия вместе с Российской ассоциацией реставраторов приступили к операции по спасению скульптур атлантов на здании Театра имени Ермоловой. Сейчас они аккуратно демонтируют аварийные части памятника.
— Зачастую именно от состояния отдельных декоративных элементов фасада зависит восприятие всего здания, — сказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов. — Сейчас скульптуры атлантов действительно находятся в аварийном состоянии, и дожидаться сроков плановой реставрации фасадов театра для спасения фигур просто нельзя. Именно поэтому мы договорились с Российской ассоциацией реставраторов об оперативном проведении работ по сохранению ценных скульптур.
После того как реставраторы демонтируют разрушающиеся детали скульптур, мастера снимут с них формы, по которым и будут отлиты недостающие элементы. Финальный этап реставрации — установка фигур на прежнее место. Обновленных атлантов можно будет увидеть уже осенью.
СПРАВКА
Здание Театра имени Ермоловой расположено по адресу: улица Тверская, дом 5/6. До театра здесь располагался знаменитый пассаж купчихи Лидии Аркадьевны Постниковой. Это по ее решению в конце XIX века архитектор Семен Эйбушиц перестроил здание, и атланты стали его визитной карточкой.
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