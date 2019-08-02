Джигарханян вернулся в театр после долгого перерыва
Российский актер и режиссер Армен Джигарханян впервые после долгого перерыва провел сбор труппы Московского драматического театра.
Стало известно, что в четверг, 1 августа, театр составил расписание на 24-й сезон. Джигарханян обратился к актерам и всему коллективу с добрыми словами.
— Желаю нам всем счастья! Это важная вещь! — обратился режиссер к труппе.
Директор театра зачитала поздравительное письмо от председателя Союза театральных деятелей России Александра Калягина.
— Когда Армен Борисович подъехал, вся труппа вышла встречать его на улицу, — рассказали работники театра.
Сам 83-летний актер на сцене в предстоящих спектаклях не появится. Тем не менее он будет участвовать в каждой постановке как художественный руководитель. Сейчас он посещает все репетиции и контролирует процесс подготовки к новому сезону, сообщает ТАСС.
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